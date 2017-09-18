Волиняни вшанували пам’ять українців, закатованих поляками





Пам’ять мирних жителів Сагриня вшанували їх нащадки, представники влади і громадських організацій, - повідомляє



У селі Сагринь біля пам’ятника загиблим українцям зібралися близько сотні людей – делегації з Волині та Львівщини. У день 74-х роковин знищення мешканців Сагриня польським підпіллям тут була і Марія Хоменко. Розповідає: коли 10 березня 1944-го в українському поселенні почалися підпали і розстріли, вона, чотирирічна, втекла з рідними в поле.



«Лежимо всі, наче побиті. Мама розказує — почула розмову — з лісу ціла шеренга поляків іде. Ідуть один від одного метрів 10, облава така. Мама мені: хоч не ворухнись, не писни. І та дитина лежить в тому болоті, в снігу, в холоді», – пригадує жінка.



Марія Хоменко тоді вижила, на відміну від восьми сотень українців, переважно, дітей, жінок і літніх людей. За іншими даними загиблих було 1200. На меморіалі в Сагрині викарбувані імена й прізвища тих, кого вдалося встановити. Їх майже сім сотень.



Ще 2009 року планували відкрити пам’ятник в Сагрині за участю Президентів України і Польщі. Зробити це найближчим часом висловив готовність Петро Порошенко. Про це йдеться у його зверненні, яке під час заходу в Сагрині зачитав заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар.



«Ми кожного року поновлюємо своє запрошення польській стороні взяти участь у відкритті пам’ятника на рівні Президентів, оскільки це глибоко символічно. Незважаючи на те, що пам’ятник стоїть, ми ходимо до нього молитися, потрібний жест політичної волі з обох сторін, який показує продовження процесу примирення. Я переконаний, що і в інших місцях цей процес буде продовжуватися» – розповів Василь Боднар.



Пам’ять загиблих у Сагрині українців їх нащадки, представники громадськості та влади вшанували молитвою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська делегація побувала у Сагрині, що у Люблінському воєводстві Польщі. Це українське поселення 10 березня 74 роки тому знищили, його мешканці загинули від рук поляків.Пам’ять мирних жителів Сагриня вшанували їх нащадки, представники влади і громадських організацій, - повідомляє ВРД НСТУ У селі Сагринь біля пам’ятника загиблим українцям зібралися близько сотні людей – делегації з Волині та Львівщини. У день 74-х роковин знищення мешканців Сагриня польським підпіллям тут була і. Розповідає: коли 10 березня 1944-го в українському поселенні почалися підпали і розстріли, вона, чотирирічна, втекла з рідними в поле.«Лежимо всі, наче побиті. Мама розказує — почула розмову — з лісу ціла шеренга поляків іде. Ідуть один від одного метрів 10, облава така. Мама мені: хоч не ворухнись, не писни. І та дитина лежить в тому болоті, в снігу, в холоді», – пригадує жінка.Марія Хоменко тоді вижила, на відміну від восьми сотень українців, переважно, дітей, жінок і літніх людей. За іншими даними загиблих було 1200. На меморіалі в Сагрині викарбувані імена й прізвища тих, кого вдалося встановити. Їх майже сім сотень.Ще 2009 року планували відкрити пам’ятник в Сагрині за участю Президентів України і Польщі. Зробити це найближчим часом висловив готовність. Про це йдеться у його зверненні, яке під час заходу в Сагрині зачитав заступник Міністра закордонних справ України«Ми кожного року поновлюємо своє запрошення польській стороні взяти участь у відкритті пам’ятника на рівні Президентів, оскільки це глибоко символічно. Незважаючи на те, що пам’ятник стоїть, ми ходимо до нього молитися, потрібний жест політичної волі з обох сторін, який показує продовження процесу примирення. Я переконаний, що і в інших місцях цей процес буде продовжуватися» – розповів Василь Боднар.Пам’ять загиблих у Сагрині українців їх нащадки, представники громадськості та влади вшанували молитвою.

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