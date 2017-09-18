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Волиняни вшанували пам’ять українців, закатованих поляками

Волиняни вшанували пам’ять українців, закатованих поляками
Волинська делегація побувала у Сагрині, що у Люблінському воєводстві Польщі. Це українське поселення 10 березня 74 роки тому знищили, його мешканці загинули від рук поляків.

Пам’ять мирних жителів Сагриня вшанували їх нащадки, представники влади і громадських організацій, - повідомляє ВРД НСТУ.

У селі Сагринь біля пам’ятника загиблим українцям зібралися близько сотні людей – делегації з Волині та Львівщини. У день 74-х роковин знищення мешканців Сагриня польським підпіллям тут була і Марія Хоменко. Розповідає: коли 10 березня 1944-го в українському поселенні почалися підпали і розстріли, вона, чотирирічна, втекла з рідними в поле.

«Лежимо всі, наче побиті. Мама розказує — почула розмову — з лісу ціла шеренга поляків іде. Ідуть один від одного метрів 10, облава така. Мама мені: хоч не ворухнись, не писни. І та дитина лежить в тому болоті, в снігу, в холоді», – пригадує жінка.

Марія Хоменко тоді вижила, на відміну від восьми сотень українців, переважно, дітей, жінок і літніх людей. За іншими даними загиблих було 1200. На меморіалі в Сагрині викарбувані імена й прізвища тих, кого вдалося встановити. Їх майже сім сотень.

Ще 2009 року планували відкрити пам’ятник в Сагрині за участю Президентів України і Польщі. Зробити це найближчим часом висловив готовність Петро Порошенко. Про це йдеться у його зверненні, яке під час заходу в Сагрині зачитав заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Ми кожного року поновлюємо своє запрошення польській стороні взяти участь у відкритті пам’ятника на рівні Президентів, оскільки це глибоко символічно. Незважаючи на те, що пам’ятник стоїть, ми ходимо до нього молитися, потрібний жест політичної волі з обох сторін, який показує продовження процесу примирення. Я переконаний, що і в інших місцях цей процес буде продовжуватися» – розповів Василь Боднар.

Пам’ять загиблих у Сагрині українців їх нащадки, представники громадськості та влади вшанували молитвою.


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Теги: вшанування, Волинь
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли вже нарешті польський президент стане на коліна і вибачиться за тисячі замордованих українців на українській землі поляками окупантами.
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