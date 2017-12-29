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Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста

Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин вечірнього Луцька.

Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.

Віктор Чухрай оприлюднив низку світлин, які відображають красу вечірнього Луцька.

«Вечірній настрій у місті...» - прокоментував він фотографії.

Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста
Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста
Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста




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Теги: фотограф, Волинь, Віктор Чухрай
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