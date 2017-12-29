Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста

Віктор Чухрай опублікував добірку світлин вечірнього Луцька.



Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.



Віктор Чухрай оприлюднив низку світлин, які відображають красу вечірнього Луцька.



«Вечірній настрій у місті...» - прокоментував він фотографії.











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