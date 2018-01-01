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Автопробіг на Волині: «євробляхи» промчали з Луцька до Ковеля

Автопробіг на Волині: «євробляхи» промчали з Луцька до Ковеля
До руху за доступне розмитнення машин приєдналися два волинських міста. Близько вісімдесяти автівок на єврономерах здійснили автопробіг Луцьк – Рожище – Ковель, аби знову нагадати про проблеми доступного розмитнення.

Передувала автопробігу зустріч волинських власників європейських машин і розробка ідей та пропозицій у нову редакцію закону, який має зробити доступними автівки, що ввозяться з Європи до України, - повідомляє ВРД НСТУ.

«Ми хочемо отримати від нашої влади, все таки закон, який дозволить нам доступно розмитнювати автомобілі без нав’язаних акцизів, непомірних цін і так далі. Ми хочемо прирівнятися у розмитненні до наших блищих сусідів – Молдови, Литви, Польщі, тощо», – говорить співзасновник громадської організації Андрій Щербина.

Також автомобільна спільнота декларує наміри не зупинятися на проблемах доступного розмитнення, розповів волинянин Ігор Антонюк: «Є багато болючих питань і соціальних, і питань на автомобільну тематику, таких як дороги, перевантаження, ремонти доріг, будівництво доріг. Крім того є ще питання автомобільних шкіл, видачі прав водіям, і багато інших питань, пов’язаних з автомобільною тематикою, та турбують громаду».


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Теги: єврономери, Луцьк
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Коментарі 2
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Учора на набережній стоїть колона авто пропускають пішохода а по іншій смузі бляхар на очкаріку чуть не збив пішохода, гальмівний шлях був метрів 100 і ще не зупинився. Подумайте як летів. Коли вже влада забере ту нечисть з наших доріг!!!!!
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Держава має захищати своїх громадян, а на бляхах це злочинці всі
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