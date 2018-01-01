Автопробіг на Волині: «євробляхи» промчали з Луцька до Ковеля





Передувала автопробігу зустріч волинських власників європейських машин і розробка ідей та пропозицій у нову редакцію закону, який має зробити доступними автівки, що ввозяться з Європи до України, - повідомляє



«Ми хочемо отримати від нашої влади, все таки закон, який дозволить нам доступно розмитнювати автомобілі без нав’язаних акцизів, непомірних цін і так далі. Ми хочемо прирівнятися у розмитненні до наших блищих сусідів – Молдови, Литви, Польщі, тощо», – говорить співзасновник громадської організації Андрій Щербина.



Також автомобільна спільнота декларує наміри не зупинятися на проблемах доступного розмитнення, розповів волинянин Ігор Антонюк: «Є багато болючих питань і соціальних, і питань на автомобільну тематику, таких як дороги, перевантаження, ремонти доріг, будівництво доріг. Крім того є ще питання автомобільних шкіл, видачі прав водіям, і багато інших питань, пов’язаних з автомобільною тематикою, та турбують громаду».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До руху за доступне розмитнення машин приєдналися два волинських міста. Близько вісімдесяти автівок на єврономерах здійснили автопробіг Луцьк – Рожище – Ковель, аби знову нагадати про проблеми доступного розмитнення.Передувала автопробігу зустріч волинських власників європейських машин і розробка ідей та пропозицій у нову редакцію закону, який має зробити доступними автівки, що ввозяться з Європи до України, - повідомляє ВРД НСТУ «Ми хочемо отримати від нашої влади, все таки закон, який дозволить нам доступно розмитнювати автомобілі без нав’язаних акцизів, непомірних цін і так далі. Ми хочемо прирівнятися у розмитненні до наших блищих сусідів – Молдови, Литви, Польщі, тощо», – говорить співзасновник громадської організаціїТакож автомобільна спільнота декларує наміри не зупинятися на проблемах доступного розмитнення, розповів волинянин: «Є багато болючих питань і соціальних, і питань на автомобільну тематику, таких як дороги, перевантаження, ремонти доріг, будівництво доріг. Крім того є ще питання автомобільних шкіл, видачі прав водіям, і багато інших питань, пов’язаних з автомобільною тематикою, та турбують громаду».

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