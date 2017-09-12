Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь
Сьогодні, 00:03
На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.
Про це у соціальній мережі Facebook написав радник голови ОДА Тарас Яковлев.
«Мав нагоду в чергове приїхати у Волноваху. Сьогодні за підтримки багатьох волинян змонтували куполи на храмі Святого Миколая Чудомворця. Робимо все можливе, щоб до 22 травня ( річниця трагічних подій) комплекс був збудований», - зазначив Яковлев.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав радник голови ОДА Тарас Яковлев.
«Мав нагоду в чергове приїхати у Волноваху. Сьогодні за підтримки багатьох волинян змонтували куполи на храмі Святого Миколая Чудомворця. Робимо все можливе, щоб до 22 травня ( річниця трагічних подій) комплекс був збудований», - зазначив Яковлев.
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