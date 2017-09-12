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Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь

Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь
На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.

Про це у соціальній мережі Facebook написав радник голови ОДА Тарас Яковлев.

«Мав нагоду в чергове приїхати у Волноваху. Сьогодні за підтримки багатьох волинян змонтували куполи на храмі Святого Миколая Чудомворця. Робимо все можливе, щоб до 22 травня ( річниця трагічних подій) комплекс був збудований», - зазначив Яковлев.

Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь
Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь
Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь


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Теги: Волноваха, храм
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