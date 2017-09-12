Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь

збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.



Про це у соціальній мережі Facebook написав радник голови ОДА Тарас Яковлев.



«Мав нагоду в чергове приїхати у Волноваху. Сьогодні за підтримки багатьох волинян змонтували куполи на храмі Святого Миколая Чудомворця. Робимо все можливе, щоб до 22 травня ( річниця трагічних подій) комплекс був збудований», - зазначив Яковлев.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на якийна Волині, нарешті встановили куполи.Про це у соціальній мережі Facebook написав радник голови ОДА«Мав нагоду в чергове приїхати у Волноваху. Сьогодні за підтримки багатьох волинян змонтували куполи на храмі Святого Миколая Чудомворця. Робимо все можливе, щоб до 22 травня ( річниця трагічних подій) комплекс був збудований», - зазначив Яковлев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію