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Волинські лікарі виїжджають за кордон

Волинські лікарі виїжджають за кордон
Україна може лишитись без медичних працівників, бо лікарі все частіше виїжджають за кордон.

Проблема кадрів актуальна і для Волині, адже країна-сусідПольща радо приймає на роботу кваліфікованих українців, - повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Sfera-TV.Lutsk.

Начальник управління охорони здоров’я у Волинській області Ігор Ващенюк розповів, що наразі найбільше бракує працівників первинної ланки.

Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції.

За даними польської палати лікарів, які надав директор відділу преси та промоції Криштоф Якубяк, для того, щоб українським лікарям працевлаштуватись у Польщі необхідний документ що підтверджує медичну освіту, успішне складання медичного іспиту, знання польської мови в усній та письмовій формі на необхідному для лікарів рівні та повна правоздатність.

На території країни працює 904 медики, які отримали освіту в Україні. Мають українське громадянство і працюють у Польщі 304 особи. Перспективи хороші, адже заробітна плата польських лікарів при повному робочому дні складає від 30 до 50 тисяч і вище українських гривень в еквіваленті. Їде на роботу за кордон здебільшого молодь.

Проте, незважаючи на такі перспективи, не усі студенти волинських медичних закладів ладні одразу після здобуття освіти поїхати працювати за кордон. Фельдшери, які навчаються у Луцькому медичному коледжі не поспішають покидати Україну.

Після вступу у Євросоюз, з Польщі виїхало 8 тисяч лікарів. Тому, там також бракує спеціалістів і поляки змушені залучати їх з інших держав, а Україна – і близько, і вигідно.

Усі чекають змін, які принесе медична реформа. Навіть якщо й зарплатня українського лікаря зросте у шість разів і становитиме понад 18 тисяч гривень, з України все одно ймовірно будуть виїжджати.

Чи врахують цю небезпеку чиновники від медицини – покажуть вже найближчі кілька років.


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Теги: лікар, Волинь
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Коментарі 1
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О так і живемо лікарів нема поліціі нема суддів нема прокурорів нема а ті що ще лишилися то це не надовго
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