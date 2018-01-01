Волинські лікарі виїжджають за кордон





Проблема кадрів актуальна і для Волині, адже країна-сусідПольща радо приймає на роботу кваліфікованих українців, - повідомляє



Начальник управління охорони здоров’я у Волинській області Ігор Ващенюк розповів, що наразі найбільше бракує працівників первинної ланки.



Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції.



За даними польської палати лікарів, які надав директор відділу преси та промоції Криштоф Якубяк, для того, щоб українським лікарям працевлаштуватись у Польщі необхідний документ що підтверджує медичну освіту, успішне складання медичного іспиту, знання польської мови в усній та письмовій формі на необхідному для лікарів рівні та повна правоздатність.



На території країни працює 904 медики, які отримали освіту в Україні. Мають українське громадянство і працюють у Польщі 304 особи. Перспективи хороші, адже заробітна плата польських лікарів при повному робочому дні складає від 30 до 50 тисяч і вище українських гривень в еквіваленті. Їде на роботу за кордон здебільшого молодь.



Проте, незважаючи на такі перспективи, не усі студенти волинських медичних закладів ладні одразу після здобуття освіти поїхати працювати за кордон. Фельдшери, які навчаються у Луцькому медичному коледжі не поспішають покидати Україну.



Після вступу у Євросоюз, з Польщі виїхало 8 тисяч лікарів. Тому, там також бракує спеціалістів і поляки змушені залучати їх з інших держав, а Україна – і близько, і вигідно.



Усі чекають змін, які принесе медична реформа. Навіть якщо й зарплатня українського лікаря зросте у шість разів і становитиме понад 18 тисяч гривень, з України все одно ймовірно будуть виїжджати.



Чи врахують цю небезпеку чиновники від медицини – покажуть вже найближчі кілька років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна може лишитись без медичних працівників, бо лікарі все частіше виїжджають за кордон.Проблема кадрів актуальна і для Волині, адже країна-сусідПольща радо приймає на роботу кваліфікованих українців, - повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Sfera-TV.Lutsk.Начальник управління охорони здоров’я у Волинській областірозповів, що наразі найбільше бракує працівників первинної ланки.Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волинікаже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції.За даними польської палати лікарів, які надав директор відділу преси та промоції, для того, щоб українським лікарям працевлаштуватись у Польщі необхідний документ що підтверджує медичну освіту, успішне складання медичного іспиту, знання польської мови в усній та письмовій формі на необхідному для лікарів рівні та повна правоздатність.На території країни працює 904 медики, які отримали освіту в Україні. Мають українське громадянство і працюють у Польщі 304 особи. Перспективи хороші, адже заробітна плата польських лікарів при повному робочому дні складає від 30 до 50 тисяч і вище українських гривень в еквіваленті. Їде на роботу за кордон здебільшого молодь.Проте, незважаючи на такі перспективи, не усі студенти волинських медичних закладів ладні одразу після здобуття освіти поїхати працювати за кордон. Фельдшери, які навчаються у Луцькому медичному коледжі не поспішають покидати Україну.Після вступу у Євросоюз, з Польщі виїхало 8 тисяч лікарів. Тому, там також бракує спеціалістів і поляки змушені залучати їх з інших держав, а Україна – і близько, і вигідно.Усі чекають змін, які принесе медична реформа. Навіть якщо й зарплатня українського лікаря зросте у шість разів і становитиме понад 18 тисяч гривень, з України все одно ймовірно будуть виїжджати.Чи врахують цю небезпеку чиновники від медицини – покажуть вже найближчі кілька років.

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