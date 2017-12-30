У Польщі антипатія до українців вперше перевищила симпатію





Про це свідчать дані польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), - повідомляє



Кожний четвертий респондент має позитивне ставлення до українців (24%), тоді як антипатію відчувають 40% опитаних.



Варто відзначити, що ставлення до українців, а також до німців погіршилось суттєво і сьогодні є найменш сприятливим за останні десять років.



Автори дослідження стверджують, що у порівнянні з минулим роком ставлення поляків погіршилося практично до всіх націй, які включили в опитування.



Найбільше поляків симпатизують чехам, італійцям, американцям, британцям, словакам та угорцям. Найменше – росіянам, ромам та арабам.



Аналіз дослідників показує, що заявлене ставлення до інших народів пов'язане перш за все з рівнем освіти і розміром місця проживання. Респонденти, які були більш освіченими, висловлювали симпатію іншим народам. Випускники університетів теж відносно неохоче заявляли про антипатії.



Крім того, жителі більших міст частіше із симпатією ставилися до інших народів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі кількість людей, які відчувають антипатію до українців, суттєво перевищує кількість тих, хто виявляє симпатію до східних сусідів.Про це свідчать дані польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), - повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Gazeta Prawna.Кожний четвертий респондент має позитивне ставлення до українців (24%), тоді як антипатію відчувають 40% опитаних.Варто відзначити, що ставлення до українців, а також до німців погіршилось суттєво і сьогодні є найменш сприятливим за останні десять років.Автори дослідження стверджують, що у порівнянні з минулим роком ставлення поляків погіршилося практично до всіх націй, які включили в опитування.Найбільше поляків симпатизують чехам, італійцям, американцям, британцям, словакам та угорцям. Найменше – росіянам, ромам та арабам.Аналіз дослідників показує, що заявлене ставлення до інших народів пов'язане перш за все з рівнем освіти і розміром місця проживання. Респонденти, які були більш освіченими, висловлювали симпатію іншим народам. Випускники університетів теж відносно неохоче заявляли про антипатії.Крім того, жителі більших міст частіше із симпатією ставилися до інших народів.

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