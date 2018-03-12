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У паризький музей безкоштовно пускатимуть голих людей

У паризький музей безкоштовно пускатимуть голих людей
У паризькому музеї сучасного мистецтва «Токійський палац» 5 травня проходитиме акція, під час якої всі охочі зможуть безкоштовно відвідати виставку оголеними.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Екскурсія для нудистів відбудеться вранці, перед відкриттям музею.

«Токійський палац» стане першою галереєю Парижу, в яку пустять голих відвідувачів.

Для участі в акції потрібно буде завчасно зареєструватися.


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Теги: курйоз
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