У паризький музей безкоштовно пускатимуть голих людей
Сьогодні, 05:04
У паризькому музеї сучасного мистецтва «Токійський палац» 5 травня проходитиме акція, під час якої всі охочі зможуть безкоштовно відвідати виставку оголеними.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Екскурсія для нудистів відбудеться вранці, перед відкриттям музею.
«Токійський палац» стане першою галереєю Парижу, в яку пустять голих відвідувачів.
Для участі в акції потрібно буде завчасно зареєструватися.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Екскурсія для нудистів відбудеться вранці, перед відкриттям музею.
«Токійський палац» стане першою галереєю Парижу, в яку пустять голих відвідувачів.
Для участі в акції потрібно буде завчасно зареєструватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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