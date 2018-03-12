У паризький музей безкоштовно пускатимуть голих людей





Про це повідомляють



Екскурсія для нудистів відбудеться вранці, перед відкриттям музею.



«Токійський палац» стане першою галереєю Парижу, в яку пустять голих відвідувачів.



Для участі в акції потрібно буде завчасно зареєструватися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У паризькому музеї сучасного мистецтва «Токійський палац» 5 травня проходитиме акція, під час якої всі охочі зможуть безкоштовно відвідати виставку оголеними.Про це повідомляють Факти ICTV Екскурсія для нудистів відбудеться вранці, перед відкриттям музею.«Токійський палац» стане першою галереєю Парижу, в яку пустять голих відвідувачів.Для участі в акції потрібно буде завчасно зареєструватися.

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