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На орбіті Землі виявили 4 нелегальні супутники

На орбіті Землі виявили 4 нелегальні супутники
Американський стартап Swarm Technologies, судячи з усього, випустив на орбіту неліцензовані супутники.

У компанії не було дозволу від уряду США на відправку цих космічних апаратів, пише Новое Время з посиланням на The Verge.

Чотири американських наносупутники під назвою SpaceBee-1, 2, 3 і 4 були виведені на орбіту в січні 2018 року індійською ракетою-носієм Polar Satellite Launch Vehicle. Але вони взагалі не повинні були опинитися в космосі, оскільки не отримали схвалення Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), а значить, не були приписані до своєї частоті і не були враховані як потенційне космічне сміття.

Супутники призначені для відпрацювання нової системи зв'язку на основі космічного "інтернету речей", яка, за твердженнями творців стартапу, повинна бути на кілька порядків швидше сучасних.

Swarm Technologies спочатку планувала отримати схвалення уряду на запуск цих космічних апаратів. Однак заява була відхилена за місяць до січневого запуску, згідно з листом Ентоні Серафіні, начальника відділу експериментального ліцензування в FCC.

Відмова була пов'язана з розміром космічних апаратів SpaceBee. Чотири супутника менше, ніж стандартний CubeSat, тобто менше, ніж 10 сантиметрів у всіх трьох вимірах. FCC стурбована тим, що такий розмір ускладнить відстеження супутників за допомогою Мережі космічного спостереження (SSN) - масиву наземних радіолокаторів, який експлуатується військовими США для відстеження сміття на орбіті.

"Якщо їх важко відстежити і ви хочете знати в майбутньому "Чи може ця штука зіткнутися з моїм супутником?", відповідь може бути помилковою, тому що ми просто не знаємо, де вони знаходяться", - пояснює Брайан Веден, експерт по космосу в Фонді Secure World, організації, яка спеціалізується на космічній безпеці.

Swarm Technologies запропонувала додати додаткові технології до своїх супутників, щоб їх було легше відстежувати - наприклад, радіолокаційні відбивачі, які покращували б сигнал космічних апаратів до мережі спостереження, але в кінцевому підсумку в FCC не схвалили цю ідею.

За даними ЗМІ, Swarm Technologies спробує запустити ще одну партію з чотирьох супутників на ракеті Electron. Однак творці ракети, новозеландська компанія Rocket Lab, повідомили журналістам, що не будуть запускати на орбіту "тих, хто не має належного ліцензування".

Нелегальний запуск, схоже, був організований компанією Spaceflight. У Федеральній комісії зі зв'язку журналістам підтвердили, що "знають про ситуацію і вивчають це питання". Журналісти звернулися до Swarm Technologies за коментарями, але поки не отримали відповіді. У той же час, наслідки для Swarm Technologies все ще неясні, оскільки раніше подібного в світі не траплялося.

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Теги: супутники, наука, космос
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