Автівка «потрапила в полон» на території луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 08:49
Авто, яке заїхало на територію Центрального парку міста Луцька, не змогло виїхати через встановлені боларди.
Про це в себе на сторінці у Facebook пише Олександр Ніколайчук.
«00:10, по парку ім. Лесі Українки їздить «Деу Ланос», намагаючись знайти хоч якийсь виїзд. Безуспішно. За півгодини спільними зусиллями знайшли спосіб вирішення проблеми. «Гаряча лінія» міськради не змогла роз'яснити, як виїхати. Сказали, що нехай лишають авто на території до ранку», – розповідає про інцидент він.
На переконання Ніколайчука, рішення встановити обмеження на в'їзд-виїзд було правильним, проте деталі не продумали.
«Виникає цілий ряд запитань. Але найголовніше: як на територію Центрального парку Луцька потрапити, скажімо, патрульному автомобілю поліції, слідчо-оперативній групі міськвідділу чи швидкій або пожежній, коли виникне нагальна потреба (до прикладу, у випадку пограбування чи, банально, комусь раптово стало зле, коли важлива кожна не те, що хвилина, а й секунда)? Жодної інформації біля боларду немає, хто і як оперативно може опустити «стовпчика», до кого звертатися, де той «пультик», де відповідальна особа і як із нею мати зв'язок», – розмірковує він.
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Про це в себе на сторінці у Facebook пише Олександр Ніколайчук.
«00:10, по парку ім. Лесі Українки їздить «Деу Ланос», намагаючись знайти хоч якийсь виїзд. Безуспішно. За півгодини спільними зусиллями знайшли спосіб вирішення проблеми. «Гаряча лінія» міськради не змогла роз'яснити, як виїхати. Сказали, що нехай лишають авто на території до ранку», – розповідає про інцидент він.
На переконання Ніколайчука, рішення встановити обмеження на в'їзд-виїзд було правильним, проте деталі не продумали.
«Виникає цілий ряд запитань. Але найголовніше: як на територію Центрального парку Луцька потрапити, скажімо, патрульному автомобілю поліції, слідчо-оперативній групі міськвідділу чи швидкій або пожежній, коли виникне нагальна потреба (до прикладу, у випадку пограбування чи, банально, комусь раптово стало зле, коли важлива кожна не те, що хвилина, а й секунда)? Жодної інформації біля боларду немає, хто і як оперативно може опустити «стовпчика», до кого звертатися, де той «пультик», де відповідальна особа і як із нею мати зв'язок», – розмірковує він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нічого автоАндонам їздити по парках. Дороги мало ? На тротуарах паркуються, по парках їздять, що далі - на голову виїдуть зі своїми ржавими коритами ?
А на вихідних в зоопарк зїзжаються лише люди з вадами опорно-рухового апарату про що ясно свідчить кількість авто під парканом зоопарку та повздовж каналів.
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