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Курс валют у Луцьку на 13 березня

Курс валют у Луцьку на 13 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,858, а продаж - 26,271.

Євро при купівлі становить - 31,745, при продажу - 32,496.

Курс російського рубля: купівля - 0,405, продаж - 0,472.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,363, продаж - 7,910.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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