Зіткнулися лоб у лоб: у Польщі в аварії загинуло двоє волинян, – ЗМІ. ФОТО





Аварія трапилася 11 березня о 18.40, – пише



Так, за інформацією видання, в одному авто були українці, у другому – поляки, які їхали з Вроцлава. На місці загинули троє: волиняни й 29-річна полька. За життя її 33-річного друга борються зараз лікарі у шпиталі Вроцлава.



Волиняни перебували у Польщі на заробітках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Вроцлава лоб у лоб зіткнулися дві BMW. В аварії загинуло двоє мешканців Волині.Аварія трапилася 11 березня о 18.40, – пише Радар Так, за інформацією видання, в одному авто були українці, у другому – поляки, які їхали з Вроцлава. На місці загинули троє: волиняни й 29-річна полька. За життя її 33-річного друга борються зараз лікарі у шпиталі Вроцлава.Волиняни перебували у Польщі на заробітках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію