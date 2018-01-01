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Зіткнулися лоб у лоб: у Польщі в аварії загинуло двоє волинян, – ЗМІ. ФОТО

Зіткнулися лоб у лоб: у Польщі в аварії загинуло двоє волинян, – ЗМІ. ФОТО
Поблизу Вроцлава лоб у лоб зіткнулися дві BMW. В аварії загинуло двоє мешканців Волині.

Аварія трапилася 11 березня о 18.40, – пише Радар.

Так, за інформацією видання, в одному авто були українці, у другому – поляки, які їхали з Вроцлава. На місці загинули троє: волиняни й 29-річна полька. За життя її 33-річного друга борються зараз лікарі у шпиталі Вроцлава.

Волиняни перебували у Польщі на заробітках.


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Теги: ДТП, аварія, НП
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