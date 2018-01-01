Зіткнулися лоб у лоб: у Польщі в аварії загинуло двоє волинян, – ЗМІ. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Поблизу Вроцлава лоб у лоб зіткнулися дві BMW. В аварії загинуло двоє мешканців Волині.
Аварія трапилася 11 березня о 18.40, – пише Радар.
Так, за інформацією видання, в одному авто були українці, у другому – поляки, які їхали з Вроцлава. На місці загинули троє: волиняни й 29-річна полька. За життя її 33-річного друга борються зараз лікарі у шпиталі Вроцлава.
Волиняни перебували у Польщі на заробітках.
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Аварія трапилася 11 березня о 18.40, – пише Радар.
Так, за інформацією видання, в одному авто були українці, у другому – поляки, які їхали з Вроцлава. На місці загинули троє: волиняни й 29-річна полька. За життя її 33-річного друга борються зараз лікарі у шпиталі Вроцлава.
Волиняни перебували у Польщі на заробітках.
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