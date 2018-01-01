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В Україні помер відомий телеведучий

В Україні помер відомий телеведучий
У Києві помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава НТРКУ Зураб Аласанія, - пише Обозреватель.

"Олесь Терещенко. RIP", - коротко написав він.

Як уточнила журналістка Юлія Спасокукоцька, помер Терещенко напередодні, 12 березня.

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", - написала вона.

Нагадаємо, в серпні 2017 року що Терещенко почав хіміотерапію через важку онкологічної хвороби.

Курс лікування він проходив в Україні. Відзначимо, що в грудні провідний повідомляв, що планує повернутися на екран у 2018 році.

"Вибачте, але повернення на екран тільки в планах на 2018 й. Дай Боже, з новим проектом! А поки - новий етап лікування", - написав тоді Терещенко в своєму Facebook.

"Слава богу - стабілізація. Але треба тиснути далі. І тому призначені ще чотири курси - продовжуємо по найбільш потужною на даний момент схемою ... Зараз готуюся в лікарні в Києві", - розповів тоді телеведучий.

Він відзначав, що в боротьбі з хворобою йому "дуже допомагають віра і духовна робота над собою".


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Теги: смерть, Олесь Терещенко
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