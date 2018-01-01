В Україні помер відомий телеведучий
Сьогодні, 09:42
У Києві помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава НТРКУ Зураб Аласанія, - пише Обозреватель.
"Олесь Терещенко. RIP", - коротко написав він.
Як уточнила журналістка Юлія Спасокукоцька, помер Терещенко напередодні, 12 березня.
"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", - написала вона.
Нагадаємо, в серпні 2017 року що Терещенко почав хіміотерапію через важку онкологічної хвороби.
Курс лікування він проходив в Україні. Відзначимо, що в грудні провідний повідомляв, що планує повернутися на екран у 2018 році.
"Вибачте, але повернення на екран тільки в планах на 2018 й. Дай Боже, з новим проектом! А поки - новий етап лікування", - написав тоді Терещенко в своєму Facebook.
"Слава богу - стабілізація. Але треба тиснути далі. І тому призначені ще чотири курси - продовжуємо по найбільш потужною на даний момент схемою ... Зараз готуюся в лікарні в Києві", - розповів тоді телеведучий.
Він відзначав, що в боротьбі з хворобою йому "дуже допомагають віра і духовна робота над собою".
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава НТРКУ Зураб Аласанія, - пише Обозреватель.
"Олесь Терещенко. RIP", - коротко написав він.
Як уточнила журналістка Юлія Спасокукоцька, помер Терещенко напередодні, 12 березня.
"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", - написала вона.
Нагадаємо, в серпні 2017 року що Терещенко почав хіміотерапію через важку онкологічної хвороби.
Курс лікування він проходив в Україні. Відзначимо, що в грудні провідний повідомляв, що планує повернутися на екран у 2018 році.
"Вибачте, але повернення на екран тільки в планах на 2018 й. Дай Боже, з новим проектом! А поки - новий етап лікування", - написав тоді Терещенко в своєму Facebook.
"Слава богу - стабілізація. Але треба тиснути далі. І тому призначені ще чотири курси - продовжуємо по найбільш потужною на даний момент схемою ... Зараз готуюся в лікарні в Києві", - розповів тоді телеведучий.
Він відзначав, що в боротьбі з хворобою йому "дуже допомагають віра і духовна робота над собою".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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