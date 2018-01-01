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На Паралімпіаді біатлоністка Шишкова здобула для України п'яте «золото»

На Паралімпіаді біатлоністка Шишкова здобула для України п'яте «золото»
Українська біатлоністка Оксана Шишкова виграла п’яте для України «золото» на Паралімпіді-2018 у Пхьончхані.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Національний паралімпійський комітет.

Шишкова змагалася на дистанції в 10 кілометрів серед спортсменів з вадами зору.

Завдяки золотій медалі Шишкової Україна піднялася на друге місце медального заліку Ігор, випередивши спортсменів з Росії. На першому місці збірна зі США, яка має 6 золотих нагород.

Також медалістами в біатлоні з дистанцією 12,5 км стали українці Олександр Казів та Юрій Уткін, які здобули «срібло» та «бронзу» відповідно.

Загалом українські паралімпійці виграли 15 медалей.

13 березня український біатлоніст Тарас Радь виграв золоту медаль на Паралімпіаді у Пхьончхані на середній дистанції 12,5 кілометрів. Він приніс четверте «золото» для української команди.

У перший день змагань на Паралімпіаді у Пхьончхані Україна здобула 5 медалей.

У другий змагальний день Паралімпіади-2018 українець Максим Яровий виграв золоту медаль у лижних перегонах на дистанції 15 км сидячи. Це перше паралімпійське золото в його спортивній кар’єрі.

12 березня український спортсмен Ігор Рептюх здобув для збірної третю золоту медаль.

У Пхьончхані розігрують 80 комплектів нагород. Українські спортсмени змагатимуться в половині паралімпійських зимових дисциплін: лижних гонках, біатлоні та вперше у сноубордингу.

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Теги: Паралімпійські ігри, ігри, змагання, Оксана Шишкова
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