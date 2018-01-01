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У «StrikeCity» – ірландська вечірка

У «StrikeCity» – ірландська вечірка
В боулінг-клубі «StrikeCity» відзначатимуть День святого Патрика.

Відчути атмосферність Ірландії можна буде 16 березня, - пише прес-служба закладу.

Запальну вечірку до традиційного ірландського свята приготували у боулінг-клубі «StrikeCity». Так, 16 березня з 22 години розпочнуться справжні забави з традиційними конкурсами та призами.

Тож усіх, хто хоче цікаво провести вечір п’ятниці з ірландською атмосферою запрошують у StrikeCity.

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Теги: StrikeCity, День святого Патрика, боулінг
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