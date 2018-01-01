У «StrikeCity» – ірландська вечірка





Відчути атмосферність Ірландії можна буде 16 березня, - пише прес-служба закладу.



Запальну вечірку до традиційного ірландського свята приготували у боулінг-клубі «StrikeCity». Так, 16 березня з 22 години розпочнуться справжні забави з традиційними конкурсами та призами.



Тож усіх, хто хоче цікаво провести вечір п’ятниці з ірландською атмосферою запрошують у StrikeCity.

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