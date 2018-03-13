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Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий

Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий
На полігоні Широкий лан у Миколаївській області у ніч на 13 березня сталася пожежа, в результаті якої один військовий загинув, ще 7 – отримали опіки.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомила прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Христина Вдовиченко, – пишуть Факти ICTV.

«На 235-му загальновійськовому полігоні в результаті порушення правил безпеки при використанні печі у нічний час сталася пожежа, в результаті якої один військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям, сім отримали опіки різного ступеня», – сказала вона.

За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування.

При цьому, за її словами, напередодні, 12 березня, «була проведена перевірка пожежної безпеки наметового містечка Південним територіальним відділом пожежної безпеки, порушень не виявлено».

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Теги: НП, пожежа
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