Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий





Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомила прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Христина Вдовиченко, – пишуть



«На 235-му загальновійськовому полігоні в результаті порушення правил безпеки при використанні печі у нічний час сталася пожежа, в результаті якої один військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям, сім отримали опіки різного ступеня», – сказала вона.



За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування.



При цьому, за її словами, напередодні, 12 березня, «була проведена перевірка пожежної безпеки наметового містечка Південним територіальним відділом пожежної безпеки, порушень не виявлено».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полігоні Широкий лан у Миколаївській області у ніч на 13 березня сталася пожежа, в результаті якої один військовий загинув, ще 7 – отримали опіки.Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомила прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, – пишуть Факти ICTV «На 235-му загальновійськовому полігоні в результаті порушення правил безпеки при використанні печі у нічний час сталася пожежа, в результаті якої один військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям, сім отримали опіки різного ступеня», – сказала вона.За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування.При цьому, за її словами, напередодні, 12 березня, «була проведена перевірка пожежної безпеки наметового містечка Південним територіальним відділом пожежної безпеки, порушень не виявлено».

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