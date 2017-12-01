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Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі

Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
На Волині з початком весни бездоріжжя стало головною проблемою для людей.

Вражаючі фото та відео виклав у групі "#МІЙ ШАЦЬК" місцевий житель Олександр Гаврось, - пише Район.Шацьк.

Зі світлин видно, що дорога перетворилась на багнюку і автівкою проїхати просто нереально.

«Це вулиці Шацька (Варварукова), там теж живуть люди. Чи вони не такі, як всі? Така сама 1 Травня, Вишнева, незрозуміло, на що дивиться місцева влада? Чи нам Еси і БТРи, купляти, шоби заїхати до сусіда?» – йдеться у дописі.

Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі

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Теги: дорога, болото, село
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Коментарі 3
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Кватро рулить)
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Не треба далеко ходити!
Я такі фото легко зніму в селі Боголюби, в 3 км. від межі міста Луцька!
Люди скрізь однакові, як і влада.
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і тротуари в м.Луцьку
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