Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі





Вражаючі фото та відео виклав у групі "#МІЙ ШАЦЬК" місцевий житель Олександр Гаврось, - пише



Зі світлин видно, що дорога перетворилась на багнюку і автівкою проїхати просто нереально.



«Це вулиці Шацька (Варварукова), там теж живуть люди. Чи вони не такі, як всі? Така сама 1 Травня, Вишнева, незрозуміло, на що дивиться місцева влада? Чи нам Еси і БТРи, купляти, шоби заїхати до сусіда?» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з початком весни бездоріжжя стало головною проблемою для людей.Вражаючі фото та відео виклав у групі "#МІЙ ШАЦЬК" місцевий житель, - пише Район.Шацьк Зі світлин видно, що дорога перетворилась на багнюку і автівкою проїхати просто нереально.«Це вулиці Шацька (Варварукова), там теж живуть люди. Чи вони не такі, як всі? Така сама 1 Травня, Вишнева, незрозуміло, на що дивиться місцева влада? Чи нам Еси і БТРи, купляти, шоби заїхати до сусіда?» – йдеться у дописі.

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