Чи нам БТРи купляти, щоб заїхати кудись, - волинян про бездоріжжя у селищі
Сьогодні, 10:25
На Волині з початком весни бездоріжжя стало головною проблемою для людей.
Вражаючі фото та відео виклав у групі "#МІЙ ШАЦЬК" місцевий житель Олександр Гаврось, - пише Район.Шацьк.
Зі світлин видно, що дорога перетворилась на багнюку і автівкою проїхати просто нереально.
«Це вулиці Шацька (Варварукова), там теж живуть люди. Чи вони не такі, як всі? Така сама 1 Травня, Вишнева, незрозуміло, на що дивиться місцева влада? Чи нам Еси і БТРи, купляти, шоби заїхати до сусіда?» – йдеться у дописі.
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Вражаючі фото та відео виклав у групі "#МІЙ ШАЦЬК" місцевий житель Олександр Гаврось, - пише Район.Шацьк.
Зі світлин видно, що дорога перетворилась на багнюку і автівкою проїхати просто нереально.
«Це вулиці Шацька (Варварукова), там теж живуть люди. Чи вони не такі, як всі? Така сама 1 Травня, Вишнева, незрозуміло, на що дивиться місцева влада? Чи нам Еси і БТРи, купляти, шоби заїхати до сусіда?» – йдеться у дописі.
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Коментарі 3
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Я такі фото легко зніму в селі Боголюби, в 3 км. від межі міста Луцька!
Люди скрізь однакові, як і влада.