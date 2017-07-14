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На дорозі до Володимира укладуть верхній шар

На дорозі до Володимира укладуть верхній шар
З початку 2018-го року дорожні служби відновили роботу на одному із пріоритетних інфраструктурних об’єктів краю – дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.

Варто зазначити, що цей напрямок запланували здати вже цього року, тож роботи тут вестимуть найперше, - повідомляє прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.

Відомо, що на кінець 2017-го із запланованих 72-х км ділянки Луцьк-Володимир-Волинський здали в експлуатацію 34,6 км. Решту дорожнього покриття укладатимуть, як тільки покращаться погодні умови.

Нині ж уже продовжили процес і у 2018-му. Від початку року підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодорсервіс» встигла провела окремі роботи. Так, на 65-80 км очистили смуги відводу від рослинності, а у межах 65-76 км зробили узбіччя. Нині ж, готують документацію для здачі виконаних робіт.

Для того, аби переконатись у якості дорожнього полотна та скоординувати роботи підрядних організацій, визначити першочергові орієнтири, директор департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Іван Мирка постійно виїздить на об’єкт.

За його словами, після зими, відремонтовані ділянки дороги залишаються у відмінному стані, жодних пошкоджень не виявлено. Продовження робіт очікують із настанням потепління.

«Дорога у досить хорошому стані, взимку жодних змін не зафіксували. Чекатимемо сприятливих погодних умов, аби продовжити укладення верхнього шару та інших супутніх робіт», – повідомив Іван Мирка.


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Теги: Володимир Волинський, дорога, ремонт доріг, Іван Мирка
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