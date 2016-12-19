У трьох селах на Волині горіли будинки





Так, 12 березня о 03:38 в селі Майдан Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється, - інформує ДСНС у Волинській області.



Також о 14:50 у селі Почапи Ратнівського району зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.



Того ж дня, о 19:40 у селі Селець Володимир-Волинського району трапилась пожежа в цегляній господарській споруді. І ймовірною причиною пожежі вважають необережне поводження з вогнем.









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