У трьох селах на Волині горіли будинки
Сьогодні, 10:41
На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Так, 12 березня о 03:38 в селі Майдан Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється, - інформує ДСНС у Волинській області.
Також о 14:50 у селі Почапи Ратнівського району зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Того ж дня, о 19:40 у селі Селець Володимир-Волинського району трапилась пожежа в цегляній господарській споруді. І ймовірною причиною пожежі вважають необережне поводження з вогнем.
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Так, 12 березня о 03:38 в селі Майдан Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється, - інформує ДСНС у Волинській області.
Також о 14:50 у селі Почапи Ратнівського району зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Того ж дня, о 19:40 у селі Селець Володимир-Волинського району трапилась пожежа в цегляній господарській споруді. І ймовірною причиною пожежі вважають необережне поводження з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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