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У трьох селах на Волині горіли будинки

У трьох селах на Волині горіли будинки
На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Так, 12 березня о 03:38 в селі Майдан Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється, - інформує ДСНС у Волинській області.

Також о 14:50 у селі Почапи Ратнівського району зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

Того ж дня, о 19:40 у селі Селець Володимир-Волинського району трапилась пожежа в цегляній господарській споруді. І ймовірною причиною пожежі вважають необережне поводження з вогнем.




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Теги: пожежа, будинок
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