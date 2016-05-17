У Володимирі знову відтерміновують здачу будинку для військових
Сьогодні, 10:57
Вкотре іде мова про здачу в експлуатацію 44-квартирного будинку у Володимирі-Волинському. Цього разу її відтермінували до кінця літа 2018 року.
Про це заявив міський голова Петро Саганюк 13 березня, під час оперативної наради з головами структурних управлінь, - повідомляє газета Буг.
«Працювати з військовими, то дуже складно. Ми отримали лист, що будинок вже планують здати на кінець літа 2018 року», – зазначив посадовець.
Нагадаємо, що раніше говорили, що будинок військовим буде готовий наприкінці березня 2018 року. Тоді Петро Саганюк висловив припущення, що за березень з цим завданням не справляться і здачу слід очікувати у травні. Цього ж разу прогнози мера менш оптимістичні – кінець 2018 року.
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Про це заявив міський голова Петро Саганюк 13 березня, під час оперативної наради з головами структурних управлінь, - повідомляє газета Буг.
«Працювати з військовими, то дуже складно. Ми отримали лист, що будинок вже планують здати на кінець літа 2018 року», – зазначив посадовець.
Нагадаємо, що раніше говорили, що будинок військовим буде готовий наприкінці березня 2018 року. Тоді Петро Саганюк висловив припущення, що за березень з цим завданням не справляться і здачу слід очікувати у травні. Цього ж разу прогнози мера менш оптимістичні – кінець 2018 року.
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