У Володимирі знову відтерміновують здачу будинку для військових





Про це заявив міський голова Петро Саганюк 13 березня, під час оперативної наради з головами структурних управлінь, - повідомляє газета



«Працювати з військовими, то дуже складно. Ми отримали лист, що будинок вже планують здати на кінець літа 2018 року», – зазначив посадовець.



Нагадаємо, що раніше говорили, що будинок військовим буде готовий наприкінці березня 2018 року. Тоді Петро Саганюк висловив припущення, що за березень з цим завданням не справляться і здачу слід очікувати у травні. Цього ж разу прогнози мера менш оптимістичні – кінець 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вкотре іде мова про здачу в експлуатацію 44-квартирного будинку у Володимирі-Волинському. Цього разу її відтермінували до кінця літа 2018 року.Про це заявив міський голова13 березня, під час оперативної наради з головами структурних управлінь, - повідомляє газета Буг «Працювати з військовими, то дуже складно. Ми отримали лист, що будинок вже планують здати на кінець літа 2018 року», – зазначив посадовець.Нагадаємо, що раніше говорили, що будинок військовим буде готовий наприкінці березня 2018 року. Тоді Петро Саганюк висловив припущення, що за березень з цим завданням не справляться і здачу слід очікувати у травні. Цього ж разу прогнози мера менш оптимістичні – кінець 2018 року.

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