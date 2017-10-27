У Нововолинську скаржаться на гори сміття. ФОТО





Близько 14-ти тисяч з міського бюджету йде на благоустрій одного смітника та чи вирішує це проблему? Про це пише



105 майданчиків для сміття розташовано на території Нововолинська і багато з них мають не дуже привабливий вигляд. Це стосується як самої території, так і баків. Про розкидане сміття та великогабаритні відходи можна навіть не згадувати – це вже звична картина.



За останні чотири роки у місті обгородили 25 смітників новим способом. Раніше була просто сітка, а тепер встановлюють із трьох сторін паркан з металопрофілю.



За інформацією директора ВУКГ Артема Жигалюка, благоустрій проводять на прохання мешканців міста. Люди подають звернення і в порядку черговості проводять роботи.



Директор ЖКО Олена Чайка на зустрічі з головами ОСББ розповідала, що в 2016-му році на обгородження одного смітника йшло близько 10-ти тисяч гривень, в 2017-му році ця сума складала вже 12-14 тисяч. Кошти йдуть з міського бюджету, які виділяють на екологічні потреби. Загальна сума складає 80 тисяч гривень, тому за рік лише кілька майданчиків отримують новий вигляд.



На мікрорайоні Шахтарському восени минулого року на місці, де раніше був смітник у вигляді будівлі з цегли зі сходами, який знесли пару років тому, зробили благоустрій майданчику. Однак, за пару місяців вигляд його уже не той. Хтось чи щось (можливо вітер) зірвали металопрофіль. В такому вигляді він і знаходиться. Зійшов сніг і купа сміття, яке вилітало з баків, тепер “прикрашає” територію навколо смітника.



А ще у місті збереглася єдина будівля смітника із цегли, усі інші знесли, на їх місці облаштували майданчики і поставили баки. Та жителі прилеглих вулиць проти, щоб його розбирали. Їх не влаштовують баки, які стоять на багнюці і вони не хочуть, щоб в майбутньому на території було розкидане сміття, як це відбувається всюди.



Жигалюк розповідає, що коли будівлю хотіли знести пару ОСББ були за, а інші – проти. Тоді ж на нараді протокольно прийнято рішення демонтувати її як аварійний сміттєзбірник. Та ОСББ потім вирішили одностайне рішення залишити будівлю та звернулися із проханням реставрувати.



Тетяна Дячук, мешканка будинку, що навпроти смітника, бореться за те, щоб його реставрували. Жителька зазначає також, що проблема завжди ще в тому, що магазини та бари виносять сюди сміття, різноманітні коробки, які потім лишаються розкиданими. А тут – майже центр міста. І після від’їзду сміттєвоза, різноманітні відходи лишаються лежати на асфальті.



А як працює комунальна служба при вивозі сміття? З баків його забирають за допомогою сміттєвозів. Сміття, яке потрапило повз автомобіль, змітають віником. Та чистою територія майданчиків після цього не виглядає.



Між іншим, у 2017-му році на вулицях міста з’явився новий. Тепер у ВУКГ їх всього шість. Кажуть, що придбаний за 1 мільйон 240 тисяч гривень ГАЗ -3309 є більш енергоємний та продуктивніший.



Разом із тим, мешканці міста вміють “гарно” вносити сміття. Для прикладу, коли біля одних баків лежить купа пакетів, які просто повилітали, бо не вмістилися, трішки далі – зовсім порожні баки. Та можливо зробити на кілька кроків більше і знайти пусте місце для сміття – тяжко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську місцеві жителі скаржаться на розкидане сміття, невчасний його вивіз та обгородження майданчиків з баками.Близько 14-ти тисяч з міського бюджету йде на благоустрій одного смітника та чи вирішує це проблему? Про це пише «Буг». 105 майданчиків для сміття розташовано на території Нововолинська і багато з них мають не дуже привабливий вигляд. Це стосується як самої території, так і баків. Про розкидане сміття та великогабаритні відходи можна навіть не згадувати – це вже звична картина.За останні чотири роки у місті обгородили 25 смітників новим способом. Раніше була просто сітка, а тепер встановлюють із трьох сторін паркан з металопрофілю.За інформацією директора ВУКГ, благоустрій проводять на прохання мешканців міста. Люди подають звернення і в порядку черговості проводять роботи.Директор ЖКОна зустрічі з головами ОСББ розповідала, що в 2016-му році на обгородження одного смітника йшло близько 10-ти тисяч гривень, в 2017-му році ця сума складала вже 12-14 тисяч. Кошти йдуть з міського бюджету, які виділяють на екологічні потреби. Загальна сума складає 80 тисяч гривень, тому за рік лише кілька майданчиків отримують новий вигляд.На мікрорайоні Шахтарському восени минулого року на місці, де раніше був смітник у вигляді будівлі з цегли зі сходами, який знесли пару років тому, зробили благоустрій майданчику. Однак, за пару місяців вигляд його уже не той. Хтось чи щось (можливо вітер) зірвали металопрофіль. В такому вигляді він і знаходиться. Зійшов сніг і купа сміття, яке вилітало з баків, тепер “прикрашає” територію навколо смітника.А ще у місті збереглася єдина будівля смітника із цегли, усі інші знесли, на їх місці облаштували майданчики і поставили баки. Та жителі прилеглих вулиць проти, щоб його розбирали. Їх не влаштовують баки, які стоять на багнюці і вони не хочуть, щоб в майбутньому на території було розкидане сміття, як це відбувається всюди.Жигалюк розповідає, що коли будівлю хотіли знести пару ОСББ були за, а інші – проти. Тоді ж на нараді протокольно прийнято рішення демонтувати її як аварійний сміттєзбірник. Та ОСББ потім вирішили одностайне рішення залишити будівлю та звернулися із проханням реставрувати., мешканка будинку, що навпроти смітника, бореться за те, щоб його реставрували. Жителька зазначає також, що проблема завжди ще в тому, що магазини та бари виносять сюди сміття, різноманітні коробки, які потім лишаються розкиданими. А тут – майже центр міста. І після від’їзду сміттєвоза, різноманітні відходи лишаються лежати на асфальті.А як працює комунальна служба при вивозі сміття? З баків його забирають за допомогою сміттєвозів. Сміття, яке потрапило повз автомобіль, змітають віником. Та чистою територія майданчиків після цього не виглядає.Між іншим, у 2017-му році на вулицях міста з’явився новий. Тепер у ВУКГ їх всього шість. Кажуть, що придбаний за 1 мільйон 240 тисяч гривень ГАЗ -3309 є більш енергоємний та продуктивніший.Разом із тим, мешканці міста вміють “гарно” вносити сміття. Для прикладу, коли біля одних баків лежить купа пакетів, які просто повилітали, бо не вмістилися, трішки далі – зовсім порожні баки. Та можливо зробити на кілька кроків більше і знайти пусте місце для сміття – тяжко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію