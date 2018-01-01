Розповіли, чому на Волинь їдуть патрульні з інших міст





Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, – пише



За її словами, коли у лютому запустили патрульну поліцію у Ковелі, туди на ротацію відправили понад два десятки працівників з Луцька. Щоби доукомплектувати штат, у Ковель тимчасово відправляють патрульних із Києва, Чернівців, Львова, Кременчука.



Зорієнтуватися в інших містах для патрульних – не проблема, розповіла Ольга Бузулук, адже у них є планшети з навігаторами. Завдяки ротації поліцейські можуть обмінятися досвідом, розповісти про специфіку роботи в інших містах, стверджує речниця патрульних.



«Ми хочемо заповнити вакантні вакансії саме волинянами, зокрема, ковельчанами. Молоді люди, які живуть на прикордонних територіях, їздять у Польщу, чи займаються невідомо чим. Краще заробляти 8 тисяч гривень, але працювати в Україні. Робота позмінна. Люди є, їх набирають групами, відправляють вчитися на чотири місяці, вони складають присягу, йдуть служити», – зазначила Ольга Бузулук.



Нині управління патрульної поліції має покрити всю область, а не лише окремі міста, тому збільшується й кількість вакансій.



«Якщо два роки тому у штаті було 170 людей, то тепер – майже 500. У Луцьку, наприклад, 124 вакансії для патрульних, у Ковелі – понад 50. Загалом в Ковелі має бути 72 поліцейських», – повідомила Бузулук.



На одне місце у поліції наразі претендують 3-4 людини, щодня 10-20 волинян подають заявки і вказують, де хочуть служити – у Луцьку чи Ковелі. До слова, раніше на одну вакансію претендували 29 осіб. Агітують служити у лавах патрульної поліції й в інших населених пунктах області, наприклад, Горохові, Маневичах.



«У березні присягу мають скласти 20 нових патрульних», – додала речниця патрульних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинь відправляють служити патрульних з інших міст України тому, що в обласних підрозділах – майже 200 вакантних місць.Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Волині, – пише Волинь24 За її словами, коли у лютому запустили патрульну поліцію у Ковелі, туди на ротацію відправили понад два десятки працівників з Луцька. Щоби доукомплектувати штат, у Ковель тимчасово відправляють патрульних із Києва, Чернівців, Львова, Кременчука.Зорієнтуватися в інших містах для патрульних – не проблема, розповіла Ольга Бузулук, адже у них є планшети з навігаторами. Завдяки ротації поліцейські можуть обмінятися досвідом, розповісти про специфіку роботи в інших містах, стверджує речниця патрульних.«Ми хочемо заповнити вакантні вакансії саме волинянами, зокрема, ковельчанами. Молоді люди, які живуть на прикордонних територіях, їздять у Польщу, чи займаються невідомо чим. Краще заробляти 8 тисяч гривень, але працювати в Україні. Робота позмінна. Люди є, їх набирають групами, відправляють вчитися на чотири місяці, вони складають присягу, йдуть служити», – зазначила Ольга Бузулук.Нині управління патрульної поліції має покрити всю область, а не лише окремі міста, тому збільшується й кількість вакансій.«Якщо два роки тому у штаті було 170 людей, то тепер – майже 500. У Луцьку, наприклад, 124 вакансії для патрульних, у Ковелі – понад 50. Загалом в Ковелі має бути 72 поліцейських», – повідомила Бузулук.На одне місце у поліції наразі претендують 3-4 людини, щодня 10-20 волинян подають заявки і вказують, де хочуть служити – у Луцьку чи Ковелі. До слова, раніше на одну вакансію претендували 29 осіб. Агітують служити у лавах патрульної поліції й в інших населених пунктах області, наприклад, Горохові, Маневичах.«У березні присягу мають скласти 20 нових патрульних», – додала речниця патрульних.

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