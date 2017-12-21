У Польщі знайшли зниклу волинянку
Сьогодні, 11:31
Зниклу мешканку Нововолинська Надію Панасюк, яка працювала в Любліні, знайшли.
Про це повідомила її знайома Катерина Литвинчук, - інформує Радар.
Нагадаємо, що дівчина зникла дорогою з роботи о 2-й годині ночі 6 березня. Вона сказала колезі Миколі, що погано почувається і піде раніше. У помешкання, яке винаймала, не повернулася, телефон вимкнено, в соцмережах не з’являлася.
Микола забив на сполох. Подали заяву у поліцію Любліна, звернулись у консульство України в Любліні.
Про те згодом з'ясувалось, що дорогою з роботи потрапила до лікарні, де зараз і перебуває. А телефон не працює, тому що на роботі упав у воду.
Катерині про це розповіла мама Надії Панасюк у Нововолинську.
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Про це повідомила її знайома Катерина Литвинчук, - інформує Радар.
Нагадаємо, що дівчина зникла дорогою з роботи о 2-й годині ночі 6 березня. Вона сказала колезі Миколі, що погано почувається і піде раніше. У помешкання, яке винаймала, не повернулася, телефон вимкнено, в соцмережах не з’являлася.
Микола забив на сполох. Подали заяву у поліцію Любліна, звернулись у консульство України в Любліні.
Про те згодом з'ясувалось, що дорогою з роботи потрапила до лікарні, де зараз і перебуває. А телефон не працює, тому що на роботі упав у воду.
Катерині про це розповіла мама Надії Панасюк у Нововолинську.
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