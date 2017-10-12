У Раді розповіли про проблеми з підвищенням пенсій українцям
Сьогодні, 11:38
У Верховній Раді не бачать фінансових можливостей для перерахунку пенсій українцям з великим трудовим стажем.
Про це розповіла глава підкомітету парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Наталія Веселова, – пише Апостроф.
«Коли анонсуєш якісь виплати, потрібно розуміти, яким є джерело фінансування, а про джерело фінансування ніхто не подумав», – заявила вона.
Народний депутат зазначила, що в Україні знаходиться 12 млн пенсіонерів. Доплата кожному з них обсягом 100 гривень вимагатиме збільшення державних витрат більш ніж на 1 млрд гривень.
«Де вони візьмуть ще гроші для тих людей, яким вони зараз обіцяють, я не знаю», – резюмувала Веселова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві соціальної політики розробляють новий механізм нарахування пенсій – планують збільшити роль стажу порівняно із зарплатнею при нарахуванні пенсійної виплати.
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Про це розповіла глава підкомітету парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Наталія Веселова, – пише Апостроф.
«Коли анонсуєш якісь виплати, потрібно розуміти, яким є джерело фінансування, а про джерело фінансування ніхто не подумав», – заявила вона.
Народний депутат зазначила, що в Україні знаходиться 12 млн пенсіонерів. Доплата кожному з них обсягом 100 гривень вимагатиме збільшення державних витрат більш ніж на 1 млрд гривень.
«Де вони візьмуть ще гроші для тих людей, яким вони зараз обіцяють, я не знаю», – резюмувала Веселова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві соціальної політики розробляють новий механізм нарахування пенсій – планують збільшити роль стажу порівняно із зарплатнею при нарахуванні пенсійної виплати.
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