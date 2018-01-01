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НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети

НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети
НБУ запроваджує нововведення: монети номіналом 1,2,5 та 10 замінять звичні паперові гроші.

Відбудеться це найближчої середи, 14 березня, - інформує ТСН з посиланням на прес-службу НБУ.

«Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу», - повідомили в банку.

У Нацбанку нагадали, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року, уведеної в обіг 9 березня 2015-го.

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Теги: Національний банк України, гроші, нововведення
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