НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети





Відбудеться це найближчої середи, 14 березня, - інформує



«Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу», - повідомили в банку.



У Нацбанку нагадали, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року, уведеної в обіг 9 березня 2015-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. НБУ запроваджує нововведення: монети номіналом 1,2,5 та 10 замінять звичні паперові гроші.Відбудеться це найближчої середи, 14 березня, - інформує ТСН з посиланням на прес-службу НБУ.«Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу», - повідомили в банку.У Нацбанку нагадали, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року, уведеної в обіг 9 березня 2015-го.

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