На Волині правоохоронцю «дали» понад 6 років тюрми за наркозлочини

На Волині правоохоронця, який торгував амфетаміном, засуджено до 6 років та 4 місяців позбавлення волі.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області було викрито у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України).Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.Вироком Володимир-Волинського міського суду його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у виді 6 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.