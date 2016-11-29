вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині правоохоронцю «дали» понад 6 років тюрми за наркозлочини

На Волині правоохоронцю «дали» понад 6 років тюрми за наркозлочини
На Волині правоохоронця, який торгував амфетаміном, засуджено до 6 років та 4 місяців позбавлення волі.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області було викрито у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України).

Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Вироком Володимир-Волинського міського суду його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у виді 6 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: правоохоронець, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Убивство молодого лучанина: свідки розповіли, хто добив жертву
Сьогодні, 12:26
Волинянин після невдалого самогубства - в реанімації
Сьогодні, 12:15
На Волині правоохоронцю «дали» понад 6 років тюрми за наркозлочини
Сьогодні, 12:12
У місті на Волині відремонтують дороги
Сьогодні, 11:57
НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Лучанина судитимуть за побиття правоохоронця Лучанина судитимуть за побиття правоохоронця
29 листопад, 2016, 18:20
Ковельчанина, який побив правоохоронця, звільнили від кримінальної відповідальності Ковельчанина, який побив правоохоронця, звільнили від кримінальної відповідальності
14 червень, 2016, 17:56
Засуджено правоохоронця-корупціонера Засуджено правоохоронця-корупціонера
02 червень, 2015, 16:45
Убивство молодого лучанина: свідки розповіли, хто добив жертву Убивство молодого лучанина: свідки розповіли, хто добив жертву
Сьогодні, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
На Запоріжжі син вбив батька виделкою
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8