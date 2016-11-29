На Волині правоохоронцю «дали» понад 6 років тюрми за наркозлочини
Сьогодні, 12:12
На Волині правоохоронця, який торгував амфетаміном, засуджено до 6 років та 4 місяців позбавлення волі.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області було викрито у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України).
Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Вироком Володимир-Волинського міського суду його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у виді 6 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області було викрито у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України).
Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Вироком Володимир-Волинського міського суду його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у виді 6 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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