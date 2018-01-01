Убивство молодого лучанина: свідки розповіли, хто добив жертву

Павла Попова повідомили суду, що добивав чоловіка підозрюваний Дмитро Зубаль, який був замішаний в ситуації та обвинувачується лише у хуліганстві. Зокрема, коли затримали Зубаля, то він був у стані алкогольного сп’яніння, а на руках в нього була кров.



Про це йшлося 13 березня під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суді Волинської області, – пишуть



Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня на вулиці Карпенка-Карого невідомий вдарив ножем чоловіка, який знаходився біля своєї машини. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка спільно з патрульними встановила особу зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 24-річний мешканець Рівненської області. Він неодноразово судимий. Напередодні злощасного інциденту загиблий освідчився своїй коханій і подарував їй обручку. Це сталося у день народження дівчини. Пара встигла навіть подати заяву про реєстрацію шлюбу та обрала дату весілля.



На попередньому судовому засіданні головний підозрюваний у вбивстві 24-річного лучанина Павла Попова Олександр Гетьман



Наразі судовий процес знаходиться на етапі допиту свідків



Як розповів свідок Леонід Кантерук, у ту ніч він підвозив додому свою знайому. На вулиці Карпенка-Карого у районі мосту, що на вулиці Рівненській, він почув крики про допомогу, тож зупинився просто посеред дороги. Коли він підійшов ближче до місця інциденту, то помітив, що чоловік з довгим волоссям добивав зверху потерпілого, але коли він підсвітив ліхтарем, чоловік почав втікати. У залі суду свідок вказав, що чоловіком з довгим волоссям є Дмитро Зубаль.



Також Леонід Кантерук пригадав, що потерпілий повідомив, що йому вставили ніж в спину, тож коли він задер футболку, аби зупинити кров, то побачив дві рани, одна з яких була більшою. Після виклику «швидкої» та поліції свідок відвіз свою знайому, а коли повернувся на місце злочину, то Зубаля вже впіймали – він був весь у крові, до того ж від нього чути було запах алкоголю. Також свідок повідомив, що ножа на місці злочину не бачив, а на запитання, де ніж, Зубаль мовчав.



Інший свідок Роман Язиков пригадує, що після 22 години йому подзвонив Леонід (попередній свідок, – ВН), повідомивши, що в районі мосту на Рівненській когось вдарили ножем.



«Коли я приїхав, то на місці був затриманий чоловік, який був весь в крові. Ми ходили з ліхтариками та шукали ножа, але його не знайшли, тож ми залишили номери телефонів поліції. У затриманого запитували, де ніж, але він мовчав, до того ж від нього пахло алкоголем», - зазначив свідок та додав, що «швидка» вже забрала потерпілого, коли він прибув на місце злочину.



Після допиту свідків суд призначив дату наступного судового засідання – 3 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свідки у справі вбитого ножем 24-річного лучанинаповідомили суду, що добивав чоловіка підозрюваний, який був замішаний в ситуації та обвинувачується лише у хуліганстві. Зокрема, коли затримали Зубаля, то він був у стані алкогольного сп’яніння, а на руках в нього була кров.Про це йшлося 13 березня під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суді Волинської області, – пишуть Волинські новини Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня на вулиці Карпенка-Карого невідомий вдарив ножем чоловіка, який знаходився біля своєї машини. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка спільно з патрульними встановила особу зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 24-річний мешканець Рівненської області. Він неодноразово судимий. Напередодні злощасного інциденту загиблий освідчився своїй коханій і подарував їй обручку. Це сталося у день народження дівчини. Пара встигла навіть подати заяву про реєстрацію шлюбу та обрала дату весілля.На попередньому судовому засіданні головний підозрюваний у вбивстві 24-річного лучанина Павла Попова змінив показання , вказавши, що вбивство скоїв не він, а Дмитро Зубаль – чоловік, який був замішаний в ситуації та обвинувачується лише у хуліганстві.Наразі судовий процес знаходиться на етапі допиту свідківЯк розповів свідок, у ту ніч він підвозив додому свою знайому. На вулиці Карпенка-Карого у районі мосту, що на вулиці Рівненській, він почув крики про допомогу, тож зупинився просто посеред дороги. Коли він підійшов ближче до місця інциденту, то помітив, що чоловік з довгим волоссям добивав зверху потерпілого, але коли він підсвітив ліхтарем, чоловік почав втікати. У залі суду свідок вказав, що чоловіком з довгим волоссям є Дмитро Зубаль.Також Леонід Кантерук пригадав, що потерпілий повідомив, що йому вставили ніж в спину, тож коли він задер футболку, аби зупинити кров, то побачив дві рани, одна з яких була більшою. Після виклику «швидкої» та поліції свідок відвіз свою знайому, а коли повернувся на місце злочину, то Зубаля вже впіймали – він був весь у крові, до того ж від нього чути було запах алкоголю. Також свідок повідомив, що ножа на місці злочину не бачив, а на запитання, де ніж, Зубаль мовчав.Інший свідокпригадує, що після 22 години йому подзвонив Леонід, повідомивши, що в районі мосту на Рівненській когось вдарили ножем.«Коли я приїхав, то на місці був затриманий чоловік, який був весь в крові. Ми ходили з ліхтариками та шукали ножа, але його не знайшли, тож ми залишили номери телефонів поліції. У затриманого запитували, де ніж, але він мовчав, до того ж від нього пахло алкоголем», - зазначив свідок та додав, що «швидка» вже забрала потерпілого, коли він прибув на місце злочину.Після допиту свідків суд призначив дату наступного судового засідання – 3 квітня.

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