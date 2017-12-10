Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.9:30-16:30с. Михалі по вул. Над Бугом 121-1532.9:00-17:00с.Павлівка вул.8 березня,1-37 частково1.09:30 – 17:00ПП Придатко Л.П.с.Полиці, вул.Сосногруд2.09:30 – 17:00 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.Центральна, вул.Миру.1.8:30-16:30с.БашликиФОП Януль Олександр ОлександровичКТП-385с.Башликивул.40 років Перемоги2.8:30-16:30с.ДерноКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медицинис.Дерновул.Жовтнева,115-179/непарні/,102-122/парні/1.9:00-17:00СТзОВ "Пісочно",Церква с. Пісочне,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво,ПАТ "Ковельмолоко",ФОП Мациборук М. С.,ФОП Дерев'янчук Г. І.,СТ Повурськ,Ковельське МТМО,ФГ "Ставеччина",СТзОВ "Заповіт",Голобське споживче товариство,СТзОВ ім. І. Франка,ТзОВ "Віра-1". с. Пісочно,с. Козлиничі хутір,с. Шкурат,с. Байківці,с. Радошин.2. ПЛ – 10 кВ Л 16-15(ТП-130, ТП-134) 9:00-17:00 ФОП Вегера С. В.Пожежне депо с. Дарівка, вул. Комсомольська,смт. Голоби, вул. Миру,вул. Горького.3.9:00-17:00 Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СВК "Надія",Голобське споживче товариство,Вол. дирекція УДППЗ,Церква с. Солотвин,Львівська філія ПрАТ "Київстар",Голобське споживче товариство,ПрАТ "МТС УКРАЇНА". с. Партизанське,с. Діброва,с. Майдан,с. Солотвин.4.9:00-17:00 Голобське споживче товариство,ТзОВ "В. Прометей",Райкультвідділ Ков. РДА,Ковельське Райво,Ковельське МТМО,СТзОВ "Зоря",Філія ДВТП "Волиньфар,ПАТ "Укртелеком",Селянське фермер. госп. "Колос",ФОП Киденько О. М.,Церква с. Велицьк,ФОП Максимчук І. І.,ФОП Киденько О. М.,ФОП Польчук А. Ф.,СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,СВК "Берізка",Вол.дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Підліси,ФОП Філіпчук В. В.,Церква с. Арсеновичі,Церква с. Угли,ДП "Ковел.лісове господарство",ФОП Бойміструк Б. Г.,ФОП Горинович В. П.,Церква с. Кашівка,СТ Повурськ,ФОП Чих В. Я.,Громада ХВЄ с. Підріжжя,ФОП Польчук П. А.,ТзОВ "ТРК-2013",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",СФГ "Фасти". с. Жмудче,с.Велицьк,с.Кухарі,с.Сільце,с.Підліси,с.Арсоновичі,с.Угли,с.Кашівка,с.Підріжжя,с. Рудка Миринська,с. Мельниця.5.9:00-17:00СТзОВ "Заповіт",ФОП Санько А. С.,ПАТ "Дубномолоко",СТ Повурськ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво,Вол. дирекція УДППЗ,Церква с. Козлиничі,СТзОВ "Пісочно",Церква с. Пісочно,ПАТ "Ковельмолоко",ФОП Мациборук М. С.,ФОП Дерев'янчук Г.І .,Ковельське МТМО,ФГ "Ставеччина",СТ Повурськ,ТзОВ "Віра-1",СФГ "Край",ФОП Білець О. Т.,ПАТ "Укртелеком",ТзОВ "В. Прометей",ФОП Коренга Л. О.,Голобське споживче товариство,Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Польчук П. А.,ФОП Горинович В. П.,СТзОВ "Колос",РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова,ФОП Дерев'янчук Г. І.,ТзОВ "Лістрансбуд",Ф. О. Лисиця О.Г.,ФОП Колбасюк В. І.,ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Тублікарня,ФОП Горайчук В. П.,ПрАТ "Поворське РТП",МПП "Гіперіон",ВАТ "Родючість",ФОП Дерев'янчук Г. І.,Ковельське П-во вет. медицини,Ф. О. Боровик Л. О.,ФОП Копанчук В. М.,ФОП Басиста О. М.,Львівська залізниця,Вол-Волинська КЕВ,ФОП Копанчук В. М.,ФОП Федорук Г. Ю.,ФОП Гриценюк Л. Р.,ПАТ "Дубномолоко",ФОП Данилюк І. П.,ФОП Горайчук В. П.,Райкультвідділ Ков. РДА,Гром. УПЦ КП Повурськ,СТзОВ "Любисток",Св'ято-Покровська громада УПЦ,ФОП Кошелюк М. Є.,ФОП Романюк П. Ф.,ФОП Луцкевич М. М.,СОК "Черемшина",ФОП Кошелюк М. Є.,Церква с. Кричевичі,ФОП Мілінчук А. С.,Мол. буд. с. Кричевичі,ФОП Гладишук С. В.,СВК "Відродження",Ф. О. Кубський В. Ф.,Ф. Г. "Хутір Милинка",ФОП Зінчук В. М.,СВК "Світанок",СТзОВ "Васюти",ФОП Іллюх В. П.,Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП,Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі,с. Пісочно,с. Шкурат,с. Козлиничі хутір,с. Байківці,с. Радошин,с. Мирин,с. Кривлин,с. Мельниця,с. Поворськ,с. Ситовичі,с. Підріжжя,с. Світле,с. Озірне,с. Гулівка,с. Заячівка,с. Ломачанка,с. Черемошно,с. Кричевичі,с. Скулин,с. Ладовка,с. Уховецьк,с. Луківка,с. Грив'ятки.Локачинський районІнформацію не надано1.10:00-17:00ТзОВ «Мрія старосілля» (артсвердловина), ФОП Прядун Т.М, ТзОВ «Наш гриб», с/р Промінь (адмінприміщення) с. Промінь вул. Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів2.10:00-16:00СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури С. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна3.10:00-16:00 Агрофірма «Світаноксервіс» (бригада №1, КЗС)1.9:00-17:00ДП "Волинський-експертно-технічний центр",с.Світязьвул.Мирувул.Вересова1.9:00 – 17:00ДП "Волинський-експертно-технічний центр" с.Світязь вул.Миру,Вересова1.10:00 – 17:00Магазини, клуб с. Угриничі (частково)2.10:00-17:00смт. Любешів вул. Зарічна,Богдана Хмельницького,Федорова1.09:00-18:00смт. Маневичі.КТП-490 - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2). ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).КТП-461. вул. Східна 1-17, вул. Собятинська, вул. Хакімова, вул. Мохова.2. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 до ЛР-112 09:00-18:00 КТП-343.КТП-271.КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).КТП-518.КТП-520. смт. Маневичі - вул. Бринського 1-13, вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна, вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22, вул. І. Богуна; вул. Северинівська.3.10:00-17:00ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада. с. Прилісне1.09:00-17:00Магазин «Тянь-Вань», ательє «Оксамит», магазин «Кераміка», магазин «Віва», ФОП Климович Л. м.НововолинськСв.Володимира, 25-31вул.Шахтарська, 51.9:00-17:00с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2.9:00-17:00с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3.9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4.9:00-17:00с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5.9:00-17:00с.Кременець СКЗ, ГРП-2, картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі, конюшня, приміщення ВРХ, торговий павільйон, магазин, ФАП, станція вулканізації, АЗС .с.Михалін бригада №3, магазин. с.Кременець вул..Польова, Рожищенська, Молодіжна, Хмельова, Ковельська, Шкільна.с.Михалін вул..Дружби Народів.6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.7.9:00-17:00 м.Рожище лікарня .8.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1.10:00-17:00с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Хмельницького, Комсомольська.1.10:00-16:30Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють2.09:00-11:0016:00-17:00 ФГ «Перлина Турії»-бригада, ПрАТ «МТС Україна», Селецька с/р Задиби – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин, кафе «Фіалка», СКЗ, ФАП Городилець, церква, ГРП, в/ч, с.Задиби, Городилець3.10:00-13:00 ФОП Бурий Н.А. – магазин, СКЗ с.Соловичі4.10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО» - бригада, млин, СКЗ с.Туричани, Дуліби5.10:00-16:30 Озерянська с/р- адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока. с.Озеряни