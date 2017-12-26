«ПриватБанк» запросив дітей на екскурсію*

Компаніями школярів у відділеннях «ПриватБанку» вже нікого не здивуєш.Діти з радістю приходять сюди, щоб побачити, як працює фінансова установа, познайомитися з роботою банкірів і навіть спробувати себе у цій ролі.Для когось такі заходи - просто цікаве дозвілля, а хтось після екскурсії до банку може визначитися з майбутньою професією.Про майбутнє у банківській сфері думає і- син загиблого військового з Волині. Він хотів побачити роботу відділення зсередини. Тож разом із сестричкою та друзями банкіри запросили його в гості. Звісно ж, крім нових знань і вражень, діти отримали й подарунки.«Важливо показати дітям, що банк - це не якась велика і страшна установа, а місце, де допомагають людям вирішити їхні фінансові питання. Власне, для того, щоб навчити дітей фінансовій грамотності, і існує «ЮніорБанк». Приємно, що діти про нього знають і хочуть брати участь у заходах «ЮніорБанку». А ми з радістю виконуємо ці бажання», - зауважив директор Північно-Західного регіонального управління «ПриватБанку»Екскурсії до відділень - не єдиний навчальний захід «ЮніорБанку». Тренери проводять уроки фінансової грамотності у школах. А власники Картки юніора можуть пройти квест «Загублені у банку» чи безкоштовно навчатися у Бізнес-Школі.«У школах дітям дають теоретичні знання. Ми ж на практиці, в цікавій ігровій формі вчимо дітей тому, що знадобиться їм у житті: що таке гроші, як їх заощаджувати, як здійснити свою мрію, відкрити власний бізнес. Наші юніори вміють користуватися всіма банківськими додатками і навіть навчають цьому своїх батьків», - зазначила керівник напрямку «ЮніорБанк»Оформити Картку юніора, записатися на екскурсії чи інші заходи «ЮніорБанку» можна у будь-якому відділенні «ПриватБанку» на Волині.Окрім того, у центральному офісі «ПриватБанку» за адресою м. Луцьк, пр-т Відродження, 1 діє квест-кімната для дітей та батьків, які хочуть випробувати свої знання та кмітливість.