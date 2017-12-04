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У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю

У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю
У Луцьку масово поширили плакати про депутатів міської ради, які в ніч з 28 лютого на 1 березня проголосували за скандальне рішення щодо безкоштовної передачі 2 гектарів землі фірмі, наближеній до Сергія Були та Костянтина Петрочука.

Про це інформує ВолиньUA.

Листівки з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті зображено фото 23 депутатів Луцької міської ради із зазначенням їх партійної приналежності.

Плакат називається: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказано цифру 20 мільйонів гривень, що, вочевидь, символізує приблизну оціночну вартість вкраденої землі.

Зазначимо, що до ухвалення рішення про передачу ТОВ «Житловий квартал» 2 гектарів землі для будівництва багатоквартирних будинків причетні депутати з правлячої більшості з УКРОПу та його васалів – «Батьківщини» і позапартійних політичних перебіжчиків.

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У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю

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Теги: депутати, листівки, Сергій Була, Костянтин Петрочук, земля, Луцьк
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Коментарі 1
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Це правильно. Лучани повинні знати своїх "хєроєв".
Ще одного фото не вистачає, "швейцарця", ляльковода цього шабашу.
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