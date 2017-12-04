У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю

Сергія Були та Костянтина Петрочука.



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Листівки з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті зображено фото 23 депутатів Луцької міської ради із зазначенням їх партійної приналежності.



Плакат називається: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказано цифру 20 мільйонів гривень, що, вочевидь, символізує приблизну оціночну вартість вкраденої землі.



Зазначимо, що до ухвалення рішення про передачу ТОВ «Житловий квартал» 2 гектарів землі для будівництва багатоквартирних будинків причетні депутати з правлячої більшості з УКРОПу та його васалів – «Батьківщини» і позапартійних політичних перебіжчиків.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку масово поширили плакати про депутатів міської ради, які в ніч з 28 лютого на 1 березня проголосували за скандальне рішення щодо безкоштовної передачі 2 гектарів землі фірмі, наближеній дотаПро це інформує ВолиньUA Листівки з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті зображено фото 23 депутатів Луцької міської ради із зазначенням їх партійної приналежності.Плакат називається: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказано цифру 20 мільйонів гривень, що, вочевидь, символізує приблизну оціночну вартість вкраденої землі.Зазначимо, що до ухвалення рішення про передачу ТОВ «Житловий квартал» 2 гектарів землі для будівництва багатоквартирних будинків причетні депутати з правлячої більшості з УКРОПу та його васалів – «Батьківщини» і позапартійних політичних перебіжчиків.

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