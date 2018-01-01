Нацгвардійці поїхали охороняти волинський бурштин. ФОТО
Сьогодні, 12:51
До забезпечення правопорядку в північних районах області долучилися військовослужбовці Національної гвардії України.
Додаткові сили залучили з метою недопущення з початком потепління спроб незаконного видобутку бурштину, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Військовослужбовці спільно з поліцейськими забезпечуватимуть правопорядок у місцях можливого незаконного видобутку бурштину-сирцю в Маневицькому та Любешівському районах.
Інструктаж правоохоронцям провели заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Віталій Тортина та т.в.о. начальника Маневицького відділу поліції Василь Майданюк.
Поліцейські спільно з військовослужбовцями відпрацювали алгоритми дій у випадках спроб незаконного видобутку бурштину.
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Додаткові сили залучили з метою недопущення з початком потепління спроб незаконного видобутку бурштину, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Військовослужбовці спільно з поліцейськими забезпечуватимуть правопорядок у місцях можливого незаконного видобутку бурштину-сирцю в Маневицькому та Любешівському районах.
Інструктаж правоохоронцям провели заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Віталій Тортина та т.в.о. начальника Маневицького відділу поліції Василь Майданюк.
Поліцейські спільно з військовослужбовцями відпрацювали алгоритми дій у випадках спроб незаконного видобутку бурштину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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