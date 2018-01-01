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Нацгвардійці поїхали охороняти волинський бурштин. ФОТО

Нацгвардійці поїхали охороняти волинський бурштин. ФОТО
До забезпечення правопорядку в північних районах області долучилися військовослужбовці Національної гвардії України.

Додаткові сили залучили з метою недопущення з початком потепління спроб незаконного видобутку бурштину, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Військовослужбовці спільно з поліцейськими забезпечуватимуть правопорядок у місцях можливого незаконного видобутку бурштину-сирцю в Маневицькому та Любешівському районах.

Інструктаж правоохоронцям провели заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Віталій Тортина та т.в.о. начальника Маневицького відділу поліції Василь Майданюк.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями відпрацювали алгоритми дій у випадках спроб незаконного видобутку бурштину.

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Теги: бурштин
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