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Відтепер особам з інвалідністю легше буде оформити групу

Відтепер особам з інвалідністю легше буде оформити групу
Верховна Рада спростила процедуру встановлення групи інвалідності.

Парламентарі 281 голосом підтримали відповідний законопроект, передає УНН.

“У разі якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд (переогляд) проводиться за місцем її проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров’я, в яких така особа перебуває на лікуванні”, — зазначається у законі.

Крім цього, відповідно до закону “особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду”.

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Теги: інвалідність
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