Лучан запрошують на «поетичну виставку»
Сьогодні, 18:01
Лучан та гостей міста запрошують на відкриття виставки "Поезія на полотні".
Захід відбудеться 21 березня о 18.00 у арт-галереї "Луцьк".
Виставка присвячена міжнародному дню поезії. В колекції представлені полотна учнів арт-студії Алли Харчук " Світ творчих людей". Ці картини - це роздуми дітей над віршованими рядками таких волинських митців слова як: Віра Барановська, Юлія Фінковська, Наталка Петрук, Ольга Ляснюк, Лєна Шторм, Антоніна Євтодюк, Микола Мартинюк, Ніна Горик, Валентина Штинько, Ніна Омріяна-Бай.
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Захід відбудеться 21 березня о 18.00 у арт-галереї "Луцьк".
Виставка присвячена міжнародному дню поезії. В колекції представлені полотна учнів арт-студії Алли Харчук " Світ творчих людей". Ці картини - це роздуми дітей над віршованими рядками таких волинських митців слова як: Віра Барановська, Юлія Фінковська, Наталка Петрук, Ольга Ляснюк, Лєна Шторм, Антоніна Євтодюк, Микола Мартинюк, Ніна Горик, Валентина Штинько, Ніна Омріяна-Бай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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