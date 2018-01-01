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Лучан запрошують на «поетичну виставку»

Лучан запрошують на «поетичну виставку»
Лучан та гостей міста запрошують на відкриття виставки "Поезія на полотні".

Захід відбудеться 21 березня о 18.00 у арт-галереї "Луцьк".

Виставка присвячена міжнародному дню поезії. В колекції представлені полотна учнів арт-студії Алли Харчук " Світ творчих людей". Ці картини - це роздуми дітей над віршованими рядками таких волинських митців слова як: Віра Барановська, Юлія Фінковська, Наталка Петрук, Ольга Ляснюк, Лєна Шторм, Антоніна Євтодюк, Микола Мартинюк, Ніна Горик, Валентина Штинько, Ніна Омріяна-Бай.


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Теги: виставка, поезія
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