На Волині затримали чоловіків за крадіжку ланцюга
Сьогодні, 14:01
В Ковельському районі з одного з місцевих господарств злодії викрали металевий ланцюг, вартістю 3 тисячі гривень.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Волинської області.
Поліцейські встановили причетність до злочину трьох місцевих жителів. За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Інцидент трапився в селі Нужель в ніч на 8 березня. З приміщення місцевого підприємства невідомі особи викрали металевий ланцюг до транспортера. Поліція встановила особи зловмисників. Ними виявилися троє місцевих жителів. Двоє з них працювали на підприємстві, яке обікрали.
Правоохоронці викрадене майно вилучили та повернули законному власнику.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення чи сховище слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Волинської області.
Поліцейські встановили причетність до злочину трьох місцевих жителів. За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Інцидент трапився в селі Нужель в ніч на 8 березня. З приміщення місцевого підприємства невідомі особи викрали металевий ланцюг до транспортера. Поліція встановила особи зловмисників. Ними виявилися троє місцевих жителів. Двоє з них працювали на підприємстві, яке обікрали.
Правоохоронці викрадене майно вилучили та повернули законному власнику.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення чи сховище слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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