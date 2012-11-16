На Волині затримали чоловіків за крадіжку ланцюга

В Ковельському районі з одного з місцевих господарств злодії викрали металевий ланцюг, вартістю 3 тисячі гривень.Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Волинської області.Поліцейські встановили причетність до злочину трьох місцевих жителів. За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Інцидент трапився в селі Нужель в ніч на 8 березня. З приміщення місцевого підприємства невідомі особи викрали металевий ланцюг до транспортера. Поліція встановила особи зловмисників. Ними виявилися троє місцевих жителів. Двоє з них працювали на підприємстві, яке обікрали.Правоохоронці викрадене майно вилучили та повернули законному власнику.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення чи сховище слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.