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У волинянки зловмисник в магазині вкрав телефон

У волинянки зловмисник в магазині вкрав телефон
У Володимирі-Волинському чоловік з прилавка магазину вкрав у продавця мобільний телефон.

Інцидент трапився вчора, 12 березня, - пише Володимир.медіа.

До поліції з повідомлення про крадіжку звернулась 33-річна жінка- продавець одного із торгових закладів Володимира-Волинського. Вона зазначила, що під час обслуговування клієнтів, невідома особа, скориставшись відсутністю продавця, із прилавка магазину поцупила мобільний телефон.

Сума збитків становить 2500 гривень.


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Теги: крадіжка
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