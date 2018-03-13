У волинянки зловмисник в магазині вкрав телефон
Сьогодні, 14:12
У Володимирі-Волинському чоловік з прилавка магазину вкрав у продавця мобільний телефон.
Інцидент трапився вчора, 12 березня, - пише Володимир.медіа.
До поліції з повідомлення про крадіжку звернулась 33-річна жінка- продавець одного із торгових закладів Володимира-Волинського. Вона зазначила, що під час обслуговування клієнтів, невідома особа, скориставшись відсутністю продавця, із прилавка магазину поцупила мобільний телефон.
Сума збитків становить 2500 гривень.
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Інцидент трапився вчора, 12 березня, - пише Володимир.медіа.
До поліції з повідомлення про крадіжку звернулась 33-річна жінка- продавець одного із торгових закладів Володимира-Волинського. Вона зазначила, що під час обслуговування клієнтів, невідома особа, скориставшись відсутністю продавця, із прилавка магазину поцупила мобільний телефон.
Сума збитків становить 2500 гривень.
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