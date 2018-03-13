У волинянки зловмисник в магазині вкрав телефон





Інцидент трапився вчора, 12 березня, - пише



До поліції з повідомлення про крадіжку звернулась 33-річна жінка- продавець одного із торгових закладів Володимира-Волинського. Вона зазначила, що під час обслуговування клієнтів, невідома особа, скориставшись відсутністю продавця, із прилавка магазину поцупила мобільний телефон.



Сума збитків становить 2500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік з прилавка магазину вкрав у продавця мобільний телефон.Інцидент трапився вчора, 12 березня, - пише Володимир.медіа До поліції з повідомлення про крадіжку звернулась 33-річна жінка- продавець одного із торгових закладів Володимира-Волинського. Вона зазначила, що під час обслуговування клієнтів, невідома особа, скориставшись відсутністю продавця, із прилавка магазину поцупила мобільний телефон.Сума збитків становить 2500 гривень.

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