Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою





Про це в себе на сторінці у Facebook написав архімандрит Ніфонт.



«У селі Угли місцевий житель знайшов тіло хлопчини, який потонув 17 лютого 2018р. Хлопчину Івана знайшли у водоймі на краю села», – йдеться в дописі.



Нагадаємо, трагедія



Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Угли Ковельського району знайшли хлопця, який провалився під кригу та потонув.Про це в себе на сторінці у Facebook написав архімандритт.«У селі Угли місцевий житель знайшов тіло хлопчини, який потонув 17 лютого 2018р. Хлопчину Івана знайшли у водоймі на краю села», – йдеться в дописі.Нагадаємо, трагедія сталася в суботу, 17 лютого, близько 17 години вечора у селі Угли Ковельського району. Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору.Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

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