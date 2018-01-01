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Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою

Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою
У селі Угли Ковельського району знайшли хлопця, який провалився під кригу та потонув.

Про це в себе на сторінці у Facebook написав архімандрит Ніфонт.

«У селі Угли місцевий житель знайшов тіло хлопчини, який потонув 17 лютого 2018р. Хлопчину Івана знайшли у водоймі на краю села», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, трагедія сталася в суботу, 17 лютого, близько 17 години вечора у селі Угли Ковельського району. Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору.

Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

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Теги: НП
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