В Україні стали менше хворіти на кір





Загалом з початку року захворіло 7069 осіб, з них - 4848 дітей, - про це повідомляє



Кількість хворих на кір за минулий тиждень зменшилася на 10% порівняно з попередніми показниками і становила 617 осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.



Як наголошується, загалом з початку року захворіло 7069 осіб, з них - 4848 дітей, було зареєстровано сім летальних випадків, пов'язаних з кором.



Найбільша кількість хворих - в Івано-Франківській області (1566 осіб), Закарпатській (1297 осіб) і Одеській (1063 особи) областях, найменше - у Сумській області (5 осіб), Луганській і Чернігівській (по 4 особи).



Нагадаємо, з початку 2018 року на кір в Україні захворіли близько 6,5 тисяч осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 5 до 11 березня кількість хворих на кір знизилася на 10% і становила вже 617 осіб.Загалом з початку року захворіло 7069 осіб, з них - 4848 дітей, - про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.Кількість хворих на кір за минулий тиждень зменшилася на 10% порівняно з попередніми показниками і становила 617 осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.Як наголошується, загалом з початку року захворіло 7069 осіб, з них - 4848 дітей, було зареєстровано сім летальних випадків, пов'язаних з кором.Найбільша кількість хворих - в Івано-Франківській області (1566 осіб), Закарпатській (1297 осіб) і Одеській (1063 особи) областях, найменше - у Сумській області (5 осіб), Луганській і Чернігівській (по 4 особи).Нагадаємо, з початку 2018 року на кір в Україні захворіли близько 6,5 тисяч осіб.

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