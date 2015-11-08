Масова бійка у школі на Тернопільщині: чубились учні і вчителі





Учитель історії зі струсом мозку – в лікарні, а шкільний психолог із синцями, - пише



Зазначається, що шкільний психолог Оксана Зіновіївна проводила бесіди з учнями, які побилися на перерві. Раптом до класу увійшов вчитель історії. Він почав виштовхувати 11-класників до коридору. Через мить психолог почула за дверима лайки.



"Я почула, як пан Лотоцький ображає нецензурними словами дітей, дає стусана і виганяє з класу. Потім він зайшов до класу. Я вийшла, щоб подивитися на тих учнів – у відповідь почула лайливу образу. Почала виправдовуватися і відчула стусани", – розповідає шкільний психолог Оксана Ковалисько.



Жінка стверджує – побив її вчитель історії. І Зіновія Теодозійовича сьогодні на роботі немає. Уже кілька днів чоловік перебуває в лікарні в травматологічному відділенні із забоями.



За словами медиків, його стан зараз середньої тяжкості. У історика, говорить лікар, струс мозку і забої м'яких частин обличчя.



Учитель заявляє – після зауважень на адресу учнів його під школою побив батько одного з них.



"Ні з того ні з сього, я ще хотів кілька слів сказати. Він під'їхав машиною. Все так швидко відбулося. У мене відразу запаморочення, кров пішла носом", – розповідає вчитель історії Зіновій Лотоцький.

На другий день після бійки учитель написав заяву до поліції



У свою чергу, Оксана Зіновіївна стверджує – конфлікт почав саме її колега. І додає, учитель був п'яний.



Директор школи це заперечує. "Він сказав, що у нього тиск, тому обличчя було червоне", – запевняє директор школи Лариса Корнік.



Через бійку поліція відкрила одразу дві кримінальні справи. Заяви про побиття написали обоє педагоги. Триває слідство. Винуватцю конфлікту загрожує до одного року виправних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернопільській області поліція розслідує відразу дві кримінальні справи за побиття в школі.Учитель історії зі струсом мозку – в лікарні, а шкільний психолог із синцями, - пише Сьогодні Зазначається, що шкільний психологпроводила бесіди з учнями, які побилися на перерві. Раптом до класу увійшов вчитель історії. Він почав виштовхувати 11-класників до коридору. Через мить психолог почула за дверима лайки."Я почула, як пан Лотоцький ображає нецензурними словами дітей, дає стусана і виганяє з класу. Потім він зайшов до класу. Я вийшла, щоб подивитися на тих учнів – у відповідь почула лайливу образу. Почала виправдовуватися і відчула стусани", – розповідає шкільний психолог Оксана Ковалисько.Жінка стверджує – побив її вчитель історії. Ісьогодні на роботі немає. Уже кілька днів чоловік перебуває в лікарні в травматологічному відділенні із забоями.За словами медиків, його стан зараз середньої тяжкості. У історика, говорить лікар, струс мозку і забої м'яких частин обличчя.Учитель заявляє – після зауважень на адресу учнів його під школою побив батько одного з них."Ні з того ні з сього, я ще хотів кілька слів сказати. Він під'їхав машиною. Все так швидко відбулося. У мене відразу запаморочення, кров пішла носом", – розповідає вчитель історії Зіновій Лотоцький.На другий день після бійки учитель написав заяву до поліціїУ свою чергу, Оксана Зіновіївна стверджує – конфлікт почав саме її колега. І додає, учитель був п'яний.Директор школи це заперечує. "Він сказав, що у нього тиск, тому обличчя було червоне", – запевняє директор школиЧерез бійку поліція відкрила одразу дві кримінальні справи. Заяви про побиття написали обоє педагоги. Триває слідство. Винуватцю конфлікту загрожує до одного року виправних робіт.

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