Привокзальний район Луцька - без світла. ДОПОВНЕНО





Про це 13 березня по обіді Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.



Так, за їхніми словами, світло зникло по обіді.



Електропостачання відсутнє, зокрема, на автостанції, в ТЦ "Караван" і "Слон".



Проблема виникла через аварію.



У прес-центрі "Волиньобленерго" повідомили, що на підстанції 330 кВ "Луцьк-Північна" від дії максимального струмового захисту вимкнувся автотрансформатор АТ-1. У результаті - знеструмлені споживачі першої секції шин 10 кВ. Оперативний персонал працює на місці аварії.

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