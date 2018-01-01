Привокзальний район Луцька - без світла. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 14:23
У Луцьку в будівлях, що розташовані в районі автостанції №1 відсутнє електропостачання.
Про це 13 березня по обіді Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Так, за їхніми словами, світло зникло по обіді.
Електропостачання відсутнє, зокрема, на автостанції, в ТЦ "Караван" і "Слон".
Проблема виникла через аварію.
У прес-центрі "Волиньобленерго" повідомили, що на підстанції 330 кВ "Луцьк-Північна" від дії максимального струмового захисту вимкнувся автотрансформатор АТ-1. У результаті - знеструмлені споживачі першої секції шин 10 кВ. Оперативний персонал працює на місці аварії.
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Про це 13 березня по обіді Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Так, за їхніми словами, світло зникло по обіді.
Електропостачання відсутнє, зокрема, на автостанції, в ТЦ "Караван" і "Слон".
Проблема виникла через аварію.
У прес-центрі "Волиньобленерго" повідомили, що на підстанції 330 кВ "Луцьк-Північна" від дії максимального струмового захисту вимкнувся автотрансформатор АТ-1. У результаті - знеструмлені споживачі першої секції шин 10 кВ. Оперативний персонал працює на місці аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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