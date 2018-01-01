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В Україні планують запровадити послугу «електронний рецепт»

В Україні планують запровадити послугу «електронний рецепт»
Міністерство охорони здоров'я з травня 2018 року планує ввести в дію послугу «електронний рецепт».

Запровадження такої послуги відбудеться в рамках програми «Доступні ліки» і планується у 5 регіонах України, - інформує Громадське.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

За його словами, після квітня 2018 року заплановані пілотні проекти по запуску «електронного рецепту». Планується, що їх запустять у п'яти регіонах України.

«Функція буде розширюватись по тих закладах, які будуть долучатись до нової системи охорони здоров'я. Дуже важливо, що сюди постійно будуть додаватись нові ліки від різних захворювань. У першу чергу — тих захворювань, які лікуються на амбулаторній ланці», — заявив Ілик.

Посадовець МОЗ пояснив, які ліки у першу чергу будуть виписуватись за «електронним рецептом».

«Власне у всіх державах, які реімбурсують, тобто повертають вартість ліків, в першу чергу йдеться про ті ліки, які використовують на амбулаторному прийомі. Не лікуючись в лікарні, а коли ти приходиш у поліклініку», — додав він.

Також Ілик нагадав, що до програми «Доступні ліки» у 2018 році включать препарати від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та необхідні для здоров’я матері і дитини під час вагітності.

«Ми вже підготували законодавчий проект для того, щоб його ухвалив уряд. Це що стосується захворювань шлунково-кишкового тракту, хронічні захворювання, в тому числі виразкова хвороба, це депресії, це захворювання, які пов'язані з анемією у вагітних», — сказав він.

Водночас за його словами, цей проект наразі не розглядався. «Оскільки було побоювання у Міністерстві фінансів, що коштів, виділених на 2018 рік у розмірі 1 млрд грн, буде бракувати, вирішили програму по цих трьох групах нозологіях (хвороб, — ред.), які діють зараз, поглиблювати і розширювати», — додав Ілик.

Нагадаємо, у квітні стартувала програма МОЗ «Доступні ліки» з роздачі ліків безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма передбачає забезпечення необхідними ліками хворих на діабет, астму та серцево-судинні захворювання.

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Теги: ліки
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