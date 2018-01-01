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Невдала спроба самогубства волинянина: подробиці від поліції

Невдала спроба самогубства волинянина: подробиці від поліції
У Маневицькому районі 35-річний місцевий мешканець намагався накласти на себе руки.

Чоловік вистелив собі у голову, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що під час спроби самогубства волинянин вистрелив собі у щелепно-лицьову ділянку голови із незареєстрованої мисливської рушниці. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного рейстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: самогубство
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