Невдала спроба самогубства волинянина: подробиці від поліції





Чоловік вистелив собі у голову, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Правоохоронці встановили, що під час спроби самогубства волинянин вистрелив собі у щелепно-лицьову ділянку голови із незареєстрованої мисливської рушниці. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного рейстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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