На Ягодині виявили бізнесмена, котрий хотів ухилитись від сплати митних податків

На пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці виявили бізнесмена, котрий намагався ухилитись від сплати митних платежівУ зоні митного контролю пункту пропуску «Ягодин» водій, найманий працівник одного з волинських ТзОВ, подав до оформлення товаросупровідні документи, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.За пред’явленими рахунками-фактурами, на митну територію України ввозили не новий сідельний тягач (вартістю 3100 Євро) та напівпричіп з рухомою підлогою вартістю 4605 Євро.Проте у ході перевірки з'ясувалось, що дійсна ціна, за якою в Європі було придбано «напівпричеп з рухомою підлогою, призначений для перевезення вантажів дорогами загального користування», становить 8 925 Євро. Відтак, до митного оформлення свідомо були подані неправдиві відомості з метою приховати від контролю товар, вартість якого за курсом Національного банку України склала 296 598 грн.Згідно з Митним Кодексом України, суб’єктами відповідальності за порушення митних правил підприємствами є їхні керівники чи інші працівники, які в силу постійно або тимчасово виконуваних обов’язків відповідають за виконання вимог, встановлених законами та нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому порядку.Відповідно до протоколу про порушення митних правил, складеного посадовими особами Волинської митниці ДФС, напівпричіп тимчасово вилучено. Керівник ТзОВ постане перед судом за «подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості» (ст.. 483 Митного Кодексу України).Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.