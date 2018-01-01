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У Києві в магазині чоловік влаштував стрілянину

У Києві в магазині чоловік влаштував стрілянину
У Подільському районі Києва чоловік розпочав стрілянину після конфлікту з касиром.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. 

Приблизно об 11:30 співробітники поліції отримали повідомлення про постріли в магазині. На місце події одразу вирушили група патрульних та оперативники.

"Конфлікт стався між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваного затримали правоохоронці.

Поранено було жінку, що проходила повз. Вона отримала пошкодження стегна. Її терміново госпіталізували.


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Теги: стрілянина
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