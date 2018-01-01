У Києві в магазині чоловік влаштував стрілянину

У Подільському районі Києва чоловік розпочав стрілянину після конфлікту з касиром.Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.Приблизно об 11:30 співробітники поліції отримали повідомлення про постріли в магазині. На місце події одразу вирушили група патрульних та оперативники."Конфлікт стався між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу", - йдеться у повідомленні.Підозрюваного затримали правоохоронці.Поранено було жінку, що проходила повз. Вона отримала пошкодження стегна. Її терміново госпіталізували.