У Києві в магазині чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 15:04
У Подільському районі Києва чоловік розпочав стрілянину після конфлікту з касиром.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Приблизно об 11:30 співробітники поліції отримали повідомлення про постріли в магазині. На місце події одразу вирушили група патрульних та оперативники.
"Конфлікт стався між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваного затримали правоохоронці.
Поранено було жінку, що проходила повз. Вона отримала пошкодження стегна. Її терміново госпіталізували.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Приблизно об 11:30 співробітники поліції отримали повідомлення про постріли в магазині. На місце події одразу вирушили група патрульних та оперативники.
"Конфлікт стався між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваного затримали правоохоронці.
Поранено було жінку, що проходила повз. Вона отримала пошкодження стегна. Її терміново госпіталізували.
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