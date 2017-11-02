Лучани скаржаться на «небезпечних» безхатченків





Про це повідомила на інтерактивній платформі «Відкрите місто» Наталія Богданова, - інформує



За словами жінки, безхатьки оселилися під мостом, що на вулиці Привокзальній.



«Вони створюють там безлад, розкидають сміття, пиячать, нещодавно був ножовий напад на людину», – стверджує Наталія Богданова.



Сповіщення відправили в організацію департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та департамент муніципальної варти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під одним із мостів оселились безхатченки, які порушують спокій та безпеку жителів міста.Про це повідомила на інтерактивній платформі «Відкрите місто», - інформує Волинська правда За словами жінки, безхатьки оселилися під мостом, що на вулиці Привокзальній.«Вони створюють там безлад, розкидають сміття, пиячать, нещодавно був ножовий напад на людину», – стверджує Наталія Богданова.Сповіщення відправили в організацію департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та департамент муніципальної варти.

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