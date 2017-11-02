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Лучани скаржаться на «небезпечних» безхатченків

Лучани скаржаться на «небезпечних» безхатченків
У Луцьку під одним із мостів оселились безхатченки, які порушують спокій та безпеку жителів міста.

Про це повідомила на інтерактивній платформі «Відкрите місто» Наталія Богданова, - інформує Волинська правда.

За словами жінки, безхатьки оселилися під мостом, що на вулиці Привокзальній.

«Вони створюють там безлад, розкидають сміття, пиячать, нещодавно був ножовий напад на людину», – стверджує Наталія Богданова.

Сповіщення відправили в організацію департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та департамент муніципальної варти.

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Теги: Луцьк, безхатченки, небезпека
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