Лучани скаржаться на «небезпечних» безхатченків
Сьогодні, 15:12
У Луцьку під одним із мостів оселились безхатченки, які порушують спокій та безпеку жителів міста.
Про це повідомила на інтерактивній платформі «Відкрите місто» Наталія Богданова, - інформує Волинська правда.
За словами жінки, безхатьки оселилися під мостом, що на вулиці Привокзальній.
«Вони створюють там безлад, розкидають сміття, пиячать, нещодавно був ножовий напад на людину», – стверджує Наталія Богданова.
Сповіщення відправили в організацію департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та департамент муніципальної варти.
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Про це повідомила на інтерактивній платформі «Відкрите місто» Наталія Богданова, - інформує Волинська правда.
За словами жінки, безхатьки оселилися під мостом, що на вулиці Привокзальній.
«Вони створюють там безлад, розкидають сміття, пиячать, нещодавно був ножовий напад на людину», – стверджує Наталія Богданова.
Сповіщення відправили в організацію департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та департамент муніципальної варти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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