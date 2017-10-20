У «PremierCity» нові знижки
Сьогодні, 17:12
Відтепер в кінотеатрі «PremierCity» дивитися фільми стане ще вигідніше для дошкільнят, школярів та студентів. Адже вони економитимуть по десять гривень на кожному квитку у будні.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
До кінця року в кінотеатрі «PremierCity» чудова пропозиція для молоді. Так, для дошкільнят, школярів й студентів діятиме знижка на квитки у розмірі 10 гривень.
Акція діє у будні після п’ятого дня прокату фільму.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
До кінця року в кінотеатрі «PremierCity» чудова пропозиція для молоді. Так, для дошкільнят, школярів й студентів діятиме знижка на квитки у розмірі 10 гривень.
Акція діє у будні після п’ятого дня прокату фільму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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