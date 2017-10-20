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У «PremierCity» нові знижки

У «PremierCity» нові знижки
Відтепер в кінотеатрі «PremierCity» дивитися фільми стане ще вигідніше для дошкільнят, школярів та студентів. Адже вони економитимуть по десять гривень на кожному квитку у будні.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

До кінця року в кінотеатрі «PremierCity» чудова пропозиція для молоді. Так, для дошкільнят, школярів й студентів діятиме знижка на квитки у розмірі 10 гривень.

Акція діє у будні після п’ятого дня прокату фільму.
У «PremierCity» нові знижки

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Теги: PremierCity, кіно, знижки, акція
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