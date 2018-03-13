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Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії

Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії
Збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.

Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком, - пише «Українська правда».

«Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені», – пише міністр у Facebook.

За його словами, «держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення».

«Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил», – пояснює він.

Нагадаємо, збірна України з біатлону планувала їхати на Кубок світу до Росії.

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Теги: Збірна України, біатлон, спорт, війна з Росією
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