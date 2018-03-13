Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії





Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком, - пише



«Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені», – пише міністр у Facebook.



За його словами, «держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення».



«Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил», – пояснює він.



Нагадаємо, збірна України з біатлону

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