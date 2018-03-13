Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії
Сьогодні, 15:31
Збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.
Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком, - пише «Українська правда».
«Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені», – пише міністр у Facebook.
За його словами, «держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення».
«Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил», – пояснює він.
Нагадаємо, збірна України з біатлону планувала їхати на Кубок світу до Росії.
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Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком, - пише «Українська правда».
«Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені», – пише міністр у Facebook.
За його словами, «держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення».
«Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил», – пояснює він.
Нагадаємо, збірна України з біатлону планувала їхати на Кубок світу до Росії.
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