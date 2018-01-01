вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку», - Лапін розкритикував похоронні нововведення

«Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку», - Лапін розкритикував похоронні нововведення
Народний депутат України Ігор Лапін розкритикував нові правила захоронення в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що з 15 березня 2018-го українці не зможуть вільно поховати людину, яка померла навіть удома власною смертю.

Так звані “правки Лозового” до Кримінального кодексу передбачають, що без довідки з суду поховання буде просто неможливим.

Нардеп акцентує увагу на деякі недоліки у Законі "Про судову експертизу".

"Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку яку маємо виправити: Недоліки правки Алєксєєва – правка 241 - зміни до частини першої статті 7 Закону "Про судову експертизу", за якою судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи. Це затягує час, бо не встигають робити таку кількість експертиз...", йдеться в дописі.

А також говорить про “правки Лозового” за яким сторона кримінального провадження позбавляється права самостійно обирати та залучати експерта для проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: похорон, нововведення, Ігор Лапін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
папуасія розвивається!
Відповісти
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві в смітнику знайшли мертве немовля. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
Сьогодні, 15:56
«Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку», - Лапін розкритикував похоронні нововведення
Сьогодні, 15:45
Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії
Сьогодні, 15:31
«Провладна коаліція не хоче створювати незалежне Бюро Розслідувань», – нардеп Сидорович
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети НБУ замінює дрібні паперові гроші на монети
Сьогодні, 11:46
«Звільнення Донбасу можливе тільки силою армії, а не законами», - Ігор Лапін «Звільнення Донбасу можливе тільки силою армії, а не законами», - Ігор Лапін
12 березень, 21:02
В Україні - нові правила захоронення В Україні - нові правила захоронення
10 березень, 01:43
Ігор Лапін став одним з ініціаторів законопроекту щодо українських гастролерів в Росії Ігор Лапін став одним з ініціаторів законопроекту щодо українських гастролерів в Росії
07 березень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
У «PremierCity» нові знижки
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8