«Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку», - Лапін розкритикував похоронні нововведення

Ігор Лапін розкритикував нові правила захоронення в Україні.



Про це він написав на своїй сторінці у



Нагадаємо, що з 15 березня 2018-го українці



Так звані “правки Лозового” до Кримінального кодексу передбачають, що без довідки з суду поховання буде просто неможливим.



Нардеп акцентує увагу на деякі недоліки у Законі "Про судову експертизу".



"Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку яку маємо виправити: Недоліки правки Алєксєєва – правка 241 - зміни до частини першої статті 7 Закону "Про судову експертизу", за якою судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи. Це затягує час, бо не встигають робити таку кількість експертиз...", йдеться в дописі.



А також говорить про “правки Лозового” за яким сторона кримінального провадження позбавляється права самостійно обирати та залучати експерта для проведення експертизи.

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