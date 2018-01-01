Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
Сьогодні, 15:56
Команда «Волинь» відновлювати сезон у Першій лізі повинна була виїзним матчем 23-го туру проти «Черкаського Дніпра».
Базовим днем проведення поєдинку було 18 березня, - інформує сайт ФК «Волинь».
Утім, через неготовність поля домашнього стадіону «Черкаського Дніпра» гру перенесуть на 28 березня.
Таким чином, після офіційного підтвердження переносу гри проти «Черкаського Дніпра» команда «Волинь» відновлюватиме сезон у Першій лізі домашнім поєдинком проти «Нафтовика-Укрнафти». Базовим днем проведення 24-го туру є 25 березня, однак матч проти суперників з Охтирки відбудеться на день раніше.
Ще 11 березня команда Віктора Богатиря уперше зібралася після турецького збору та провела перше тренування. Нині футболісти «Волині» продовжують щоденні заняття. А для того, аби уже призвичаїтись до тижневого циклу, за словами головного тренера нашого клубу, 18 березня у Луцьку «червоно-білі» можуть провести товариську гру.
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Базовим днем проведення поєдинку було 18 березня, - інформує сайт ФК «Волинь».
Утім, через неготовність поля домашнього стадіону «Черкаського Дніпра» гру перенесуть на 28 березня.
Таким чином, після офіційного підтвердження переносу гри проти «Черкаського Дніпра» команда «Волинь» відновлюватиме сезон у Першій лізі домашнім поєдинком проти «Нафтовика-Укрнафти». Базовим днем проведення 24-го туру є 25 березня, однак матч проти суперників з Охтирки відбудеться на день раніше.
Ще 11 березня команда Віктора Богатиря уперше зібралася після турецького збору та провела перше тренування. Нині футболісти «Волині» продовжують щоденні заняття. А для того, аби уже призвичаїтись до тижневого циклу, за словами головного тренера нашого клубу, 18 березня у Луцьку «червоно-білі» можуть провести товариську гру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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