вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли

Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
Команда «Волинь» відновлювати сезон у Першій лізі повинна була виїзним матчем 23-го туру проти «Черкаського Дніпра».

Базовим днем проведення поєдинку було 18 березня, - інформує сайт ФК «Волинь».

Утім, через неготовність поля домашнього стадіону «Черкаського Дніпра» гру перенесуть на 28 березня.

Таким чином, після офіційного підтвердження переносу гри проти «Черкаського Дніпра» команда «Волинь» відновлюватиме сезон у Першій лізі домашнім поєдинком проти «Нафтовика-Укрнафти». Базовим днем проведення 24-го туру є 25 березня, однак матч проти суперників з Охтирки відбудеться на день раніше.

Ще 11 березня команда Віктора Богатиря уперше зібралася після турецького збору та провела перше тренування. Нині футболісти «Волині» продовжують щоденні заняття. А для того, аби уже призвичаїтись до тижневого циклу, за словами головного тренера нашого клубу, 18 березня у Луцьку «червоно-білі» можуть провести товариську гру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, футбол, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна у рейтингу держав з найрозвиненішим електротранспортом
Сьогодні, 16:14
У Києві в смітнику знайшли мертве немовля. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
Сьогодні, 15:56
«Давайте будемо чесними і визнаємо спільну помилку», - Лапін розкритикував похоронні нововведення
Сьогодні, 15:45
Збірна України з біатлону не поїде на змагання до Росії
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону
09 березень, 04:50
Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард
06 березень, 22:19
«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині «Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині
01 березень, 20:12
«Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями «Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями
28 лютий, 05:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
Волинян запрошують на зустріч із бійцями роти «Світязь»
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8