Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли





Базовим днем проведення поєдинку було 18 березня, - інформує



Утім, через неготовність поля домашнього стадіону «Черкаського Дніпра» гру перенесуть на 28 березня.



Таким чином, після офіційного підтвердження переносу гри проти «Черкаського Дніпра» команда «Волинь» відновлюватиме сезон у Першій лізі домашнім поєдинком проти «Нафтовика-Укрнафти». Базовим днем проведення 24-го туру є 25 березня, однак матч проти суперників з Охтирки відбудеться на день раніше.



Ще 11 березня команда Віктора Богатиря уперше зібралася після турецького збору та провела перше тренування. Нині футболісти «Волині» продовжують щоденні заняття. А для того, аби уже призвичаїтись до тижневого циклу, за словами головного тренера нашого клубу, 18 березня у Луцьку «червоно-білі» можуть провести товариську гру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда «Волинь» відновлювати сезон у Першій лізі повинна була виїзним матчем 23-го туру проти «Черкаського Дніпра».Базовим днем проведення поєдинку було 18 березня, - інформує сайт ФК «Волинь».Утім, через неготовність поля домашнього стадіону «Черкаського Дніпра» гру перенесуть на 28 березня.Таким чином, після офіційного підтвердження переносу гри проти «Черкаського Дніпра» команда «Волинь» відновлюватиме сезон у Першій лізі домашнім поєдинком проти «Нафтовика-Укрнафти». Базовим днем проведення 24-го туру є 25 березня, однак матч проти суперників з Охтирки відбудеться на день раніше.Ще 11 березня командауперше зібралася після турецького збору та провела перше тренування. Нині футболісти «Волині» продовжують щоденні заняття. А для того, аби уже призвичаїтись до тижневого циклу, за словами головного тренера нашого клубу, 18 березня у Луцьку «червоно-білі» можуть провести товариську гру.

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