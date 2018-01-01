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У Києві в смітнику знайшли мертве немовля. ФОТО

У Києві в смітнику знайшли мертве немовля. ФОТО
У Києві в Солом'янському районі на вулиці Бакуніна, 3 знайшли мертве немовля.

Про це повідомляє Обозреватель.

Як повідомила прес-служба столичної поліції, тіло новонародженого було в контейнері на території заводу з переробці вторинної сировини.

Про НП у чергову частину повідомив працівник сміттєпереробного підприємства.

Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.

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Теги: НП, смерть
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