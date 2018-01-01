У Києві в смітнику знайшли мертве немовля. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Києві в Солом'янському районі на вулиці Бакуніна, 3 знайшли мертве немовля.
Про це повідомляє Обозреватель.
Як повідомила прес-служба столичної поліції, тіло новонародженого було в контейнері на території заводу з переробці вторинної сировини.
Про НП у чергову частину повідомив працівник сміттєпереробного підприємства.
Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.
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Про це повідомляє Обозреватель.
Як повідомила прес-служба столичної поліції, тіло новонародженого було в контейнері на території заводу з переробці вторинної сировини.
Про НП у чергову частину повідомив працівник сміттєпереробного підприємства.
Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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