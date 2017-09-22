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Україна у рейтингу держав з найрозвиненішим електротранспортом

Україна у рейтингу держав з найрозвиненішим електротранспортом
Україна потрапила у престижний міжнародний рейтинг держав із найвищими темпами розвитку новітнього виду транспорту.

За результатами минулого року наша країна посіла дев’яте місце в Топ-10 країн з найвищими темпами розвитку електротранспорту, - повідомляє видання Новое Время.

Порівняно з 2016 роком Україна опустилася на чотири сходинки – тоді Україна зайняла п’яте місце, поступившись лише Ісландії, Швеції, Норвегії та Китаю.

Автори рейтингу відзначили, що Україна стала справжньою несподіванкою, коли потрапила до п’ятірки держав, які «забезпечують глобальну революцію електротранспорту». Наша країна, на думку експертів, подала приклад для інших країн, як можна долучитися до прогресу, не зважаючи на доволі низький рівень життя.

У 2017 році приблизно половина електромобілів, які їздили українськими дорогами, це були вживані Nisan Leaf переважно з США. Минулого року в нашій державі продажі електрокарів зросли майже удвічі, з 2,6 тис. до приблизно 4,6 тис. Вагомий внесок забезпечило велике замовлення Національної поліції на 635 нових Mitsubishi Outlander PHEV.

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Теги: Україна, електротранспорт, рейтинг
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