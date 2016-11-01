У Нововолинську затримали квартирного злодія
Сьогодні, 16:20
У Нововолинську правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, котрий вчинив у місті три квартирні крадіжки.
Слідчі Нововолинського відділення поліції оголосили 26-річному місцевому жителю про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 ( крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Поліцейські встановили, що протягом січня 26-річний житель Нововолинська вчинив у місті три квартирні крадіжки. Він проникав до помешкань ,відтиснувши віконні рами. Загалом, правопорушник завдав господарям помешкань збитків на майже 57 тисяч гривень.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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Слідчі Нововолинського відділення поліції оголосили 26-річному місцевому жителю про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 ( крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Поліцейські встановили, що протягом січня 26-річний житель Нововолинська вчинив у місті три квартирні крадіжки. Він проникав до помешкань ,відтиснувши віконні рами. Загалом, правопорушник завдав господарям помешкань збитків на майже 57 тисяч гривень.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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